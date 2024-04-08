На Софійській площі в Києві відбувся мітинг за звільнення цивільних полонених

Близько 100 осіб взяли участь у мітингу з закликом звільнити утримуваних Росією цивільних заручників, який відбувся 7 квітня на Софійській площі Києва.

Одним зі співорганізаторів акції була правозахисна неприбуткова організація "Зміна", яка разом з іншими закликала Росію звільнити військовослужбовців та допоміжний персонал, які захищали нині окупований Маріуполь, зокрема, металургійний комбінат "Азовсталь", який був останнім бастіоном опору під час російської облоги.

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Дітей, чиї плакати містили прості однослівні повідомлення, залучили тому, що "вони щирі і краще виражають свої думки", — сказала Юлія Хрипун, голова громадської організації "Цивільні в полоні".

На деяких плакатах було написано "відчай", "страх", "біль" і "ненависть" – слова, що виражають ставлення до невиправданої війни, яка триває вже 11-й рік.

Організатори акції влаштували політичний театр, щоб передати фізичний і психологічний біль, якого зазнають українці в російських в'язницях.

Заґратовані двері та клітка з паперовими голубами були виставлені "для того, щоб закликати міжнародні організації посприяти їхньому якнайшвидшому звільненню", — сказали в організації "Зміна".

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За даними офісу українського омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на кінець лютого цього року, в російському полоні перебували близько 28 000 українських цивільних. З початку тотального вторгнення в лютому 2022 року до України повернулися лише трохи більше 150.

Дівчинка тримає плакат із написом "ненависть" на мітингу на Софійській площі в Києві 7 квітня, щоб привернути увагу до українських цивільних, яких Росія утримує в полоні. (zmina.org)

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Станом на 20 березня, ще 30 000 людей вважалися зниклими безвісти, повідомляє офіс омбудсмена .

Українських полонених – військових і цивільних – часто утримують в нелюдських умовах, без якісного харчування, медичної допомоги та гігієни, повідомляє Центр громадянських свобод.

Цивільних осіб у російському полоні "вбивають, безпідставно затримують і обмежують їхню свободу вираження поглядів", – йдеться в доповіді ООН) від 26 березня.

Близько 700 військовослужбовців, які захищали Маріуполь до того, як 20 травня 2022 року Росія захопила місто, досі перебувають у полоні. 100 з них були звільнені 18 березня, що стало 51-м обміном полоненими між Росією та Україною з початку повномасштабного вторгнення.

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Через обстріли на кордоні влада Сумської області наказала евакуювати дітей з 52 населених пунктів

Майже 300 дітей планують евакуювати з північно-східних районів Сумської області, що межує з Росією, повідомило минулими вихідними Міністерство реінтеграції.

Рішення було прийняте 5 березня з міркувань безпеки, заявив обласний орган, і евакуація буде проведена "безкоштовно", а відповідне міністерство надало номери гарячих ліній для мешканців регіону.

Суми — одна з п'яти областей, що межують з Росією, включаючи Луганську та Донецьку області, які частково окуповані з 2014 року і з лютого 2022 року зазнають постійних обстрілів з боку Росії.

Рішення щодо евакуації ухвалили члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.

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У ніч проти 6 квітня регіон потрапив під 21 авіаудар, про що наступного дня повідомила обласна адміністрація. Повідомлялося про близько 80 вибухів у дев'яти населених пунктах.

Сумська область межує з Бєлгородською, Брянською та Курською областями Росії.

Через постійні обстріли українська влада продовжує евакуацію з прикордонних населених пунктів.

Рятувальники гасять займання легкового автомобіля в Сумах 7 квітня. (ДСНС у Сумській області)

Зеленський провів переговори з амбасадорами фандрейзингової платформи United 24

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Актор франшизи "Зоряні війни" Марк Хемілл (виконавець ролі Люка Скайуокера) та професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, серед інших відомих громадських діячів, взяли участь у відеоконференції з президентом Володимиром Зеленським у рамках створеної ним фандрейзингової платформи "United 24".

Зустріч відбулася напередодні другої річниці з дня заснування платформи 5 травня, і Зеленський запросив учасників на саміт, серед них – американського астронавта Скотта Келлі (чий близнюк Марк, колишній астронавт, зараз є сенатором США (демократ від штату Аризона)), професора Стенфордського університету Френсіса Фукуяму та голлівудську кінозірку українського походження Іванну Сахно.

"Дякую, що впродовж усього цього часу, усього цього шляху — шляху до перемоги — ми разом", — сказав президент України вашингтонському шеф-кухарю Хосе Андресу з World Central Kitchen, який також є учасником платформи.

Зеленський продовжив: "Я дуже вдячний кожному з вас за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо".

Серед інших учасників платформи — кантрі-співак Бред Пейслі та українсько-американський актор Лев Шрайбер.

За словами Зеленського, станом на 7 квітня через United 24 було зібрано понад 625 мільйонів доларів від донорів зі 110 країн світу. Закупівлі включали різні типи дронів, системи радіоелектронної боротьби для протидії безпілотникам, обладнання для розмінування, інкубатори, машини швидкої допомоги, а також кошти, виділені на різні проєкти з реконструкції.

Канада надає 2 мільярди доларів термінового фінансування для бюджету Києва

У березні Оттава надала Києву понад 2 мільярди доларів бюджетного фінансування, щоб допомогти покрити дефіцит бюджету України.

Це відбулося тоді, "коли Штати були неспроможні виступити вперед і допомогти Україні", – сказала міністерка фінансів Канади Христя Фріланд в інтерв'ю громадській телерадіокомпанії CBC 6 квітня: "Ми заповнили прогалину".

Віце-прем'єрка, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд

Дефіцит державного бюджету України в першому кварталі цього року склав близько 5 мільярдів доларів, повідомив журнал Forbes, посилаючись на дані Міністерства фінансів. Дефіцит склав 23,6% видатків, повідомила інформаційна агенція "Інтерфакс".

У березні державна скарбниця "отримала рекордні 9 мільярдів доларів зовнішньої допомоги", зазначає агенція.

Повномасштабна війна Росії спричинила величезні збитки в економіці. Заводи були або захоплені, або пошкоджені, а на ринку праці не вистачає 4,5 мільйона працівників через масовий виїзд за кордон, повідомляє Міністерство економіки.

Найбільш критичні для Києва дефіцити зосереджені в оборонній, будівельній, медичній галузях, сільському господарстві та роздрібній торгівлі.

Зеленський шукає можливості посилити протиповітряну оборону Харкова

"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба на тлі постійного російського терору", — заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Семеро мирних жителів загинули минулими вихідними, 11 були поранені в результаті повітряних атак у найбільшому з міст України, розташованих найближче до російського кордону.

"Цей напад на мирних жителів Харкова ще раз доводить, що Росія є терористичною державою", — написав мер Харкова Ігор Терехов у месенджері Telegram після першої атаки.

Багатоповерхівка в Харкові, пошкоджена внаслідок російського обстрілу на початку цього тижня. (Фото надане Харківським міським головою Ігорем Тереховим)

У своєму останньому вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Харків зазнає "постійного російського терору". "Цілком очевидно, що тих можливостей протиповітряної оборони, які ми маємо в Україні, недостатньо, і це очевидно також для всіх наших партнерів".

Україна потребує 25 додаткових зенітно-ракетних комплексів "Патріот", щоб прикрити країну, заявив президент в інтерв'ю місцевим ЗМІ 6 квітня.

Також четверо цивільних загинули і 20 дістали поранень 5 квітня в Запоріжжі.