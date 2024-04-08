Національний телеком-оператор попри виклики воєнного часу продовжує будівництво мережі 4G і збільшує інвестиції в Україну

Забезпечення стійкості телеком мережі та будівництво покриття 4G-зв`язку є головним завданням Київстару. З 2022 року по грудень 2023 року компанія інвестувала в Україні 12,3 млрд грн. У 2023 році компанія збільшила інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки. Майже 100% мережі мобільного зв`язку Київстару на підконтрольній території працює у звичному режимі, забезпечуючи населення України життєво необхідними послугами.

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Завдяки інвестиціям компанії вдалося збільшити територію покриття мережі 4G. Так, станом на І квартал 2024 року, понад 95% населення на підконтрольній території має доступ до послуг швидкісного мобільного інтернету. У низці областей компанія досягла майже 100% покриття 4G-зв`язку. У Київській області доступ до послуг 4G є у 99% населення, у Дніпропетровській та Одеській – майже у 98%, в Житомирській, Волинській і Рівненській – у 96% населення. З 2022 року і по сьогодні територія мережі 4G Київстару збільшилась на понад 4 тисячі населених пунктів, збудовано 1400 нових технологічних майданчиків, на яких встановлене обладнання для мобільного зв`язку, і 12 тисяч базових станцій модернізовано для збільшення швидкості мобільного інтернету.

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Київстар будує радіопокриття вздовж автомобільних трас національного і міжнародного значення. Цей проєкт розпочато в січні 2022 року, і менш ніж за рік радіопокриттям мережі 4G забезпечено понад 7 тисяч кілометрів міжнародних автодоріг і 6 тисяч кілометрів автодоріг національного значення. Такі автотраси, як Київ-Львів, Київ-Чоп, Одеса-Кишинів забезпечені зв`язком 4G майже на всій протяжності шляху.

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Важливим фокусом роботи Київстару є енергонезалежність мережі. У цей проєкт компанія інвестувала понад 1 мільярд гривень. За ці кошти придбані дизель-генератори для ключових сайтів мережі, забезпечені резервним живленням усі визначені РНБО важливі об`єкти, на базових станціях встановлено понад 100 тисяч нових акумуляторів, які забезпечать до 4 годин роботи обладнання без використання електроживлення.

У найближчі три роки Київстар планує інвестувати в Україні 600 млн доларів США для відбудови інфраструктури в деокупованих населених пунктах і для розвитку нових технологій зв`язку.

Довідка про Київстар:

Київстар - найбільший український оператор електронних комунікацій - станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн долл США. Компанія допомагає Україні долати виклики військового часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

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Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua