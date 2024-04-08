Катастрофічна повінь у російському Орську триває, ситуація погіршилась внаслідок другого прориву дамби на річці Урал. В області затоплено понад шість тисяч будинків.

За даними російських ЗМІ, станом на 7 квітня рівень води у річці піднявся на 11 метрів, що погіршило ситуацію з підтопленням у місті та призвело до затоплення кількох сусідніх з Орськом сіл.

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Повінь змусила евакуювати понад 4000 осіб, серед яких 885 - діти, повідомили в регіональному уряді.

Зазначимо, що повінь накрила Орську ще 5 квітня, після першого прориву дамби. Втім, ситуація продовжує погіршуватися після другого прориву, що стався 6 квітня.

Місцева влада була змушена оголосити надзвичайну ситуацію та почати проводити евакуацію населення, подекуди примусово.

За інформацією мера, станом на ранок 8 квітня в Орську затоплено 38 ділянок, найскладніша ситуація в Радянському районі міста. Точно відомо, що вода прибуватиме ще найближчі кілька днів.

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Зауважимо, нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез», який є одним із найбільших у Росії, вимушений був зупинити роботу через значні ризики для екології та з міркувань безпеки.

Російські ЗМІ повідомили, що вода підійшла на кілька кілометрів до підприємства, також були затоплені залізничні під'їзні шляхи, що унеможливлює його подальшу роботу.

Потужність Орського НПЗ - близько 6,6 мільйонів тонн на рік, він орієнтований на випуск авіаційного пального. Його тимчасове закриття може спричинити серйозні перебої з постачанням нафтопродуктів на внутрішньому ринку Росії.