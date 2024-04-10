Новий секретар РНБО зустрівся з представником НАТО напередодні Вашингтонського саміту

9 квітня новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко зустрівся в Києві з головою представництва НАТО Карен МакТір і наполягав на збільшенні кількості своїх "фахівців" у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Литвиненко заявив, що Україні потрібні "люди, які матимуть ще більший досвід комунікації в рамках НАТО".

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Сторони обговорили майбутній саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні, коли Альянс відзначатиме свою 75-ту річницю.

"МакТір запевнила у незмінній підтримці України та наголосила на важливості збільшення політичної та практичної допомоги нашій державі з боку союзників", – йдеться у повідомленні РНБО.

Вступ до НАТО закріплений у Конституції України, але на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вона мала позаблоковий статус.

"Альянс повністю підтримує невід'ємне право України на самооборону та її право обирати власні механізми забезпечення безпеки", – йдеться на сайті НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який невдовзі має піти з посади, заявив, що Україна стане членом Альянсу 32 країн, і це питання "не якщо, а коли", проте не визначив конкретні часові рамки.

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Секретар РНБО Олександр Литвиненко (з бородою) під час зустрічі з представниками НАТО в Києві 9 квітня. (Фото: Рада національної безпеки і оборони)

СБУ: Під Одесою затримано спільницю Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді

Служба безпеки України затримала в Одесі жінку, яка "видавала себе за переселенку з Миколаєва", за підозрою в колабораціонізмі і спробі зриву призову військовослужбовців.

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У разі визнання її провини їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Підозрювана була членом "партії Шарія" – проросійського українського блогера, якого Київ не зміг екстрадувати з Іспанії за звинуваченням у державній зраді в травні 2022 року, через три місяці після повномасштабного вторгнення Москви.

Того ж місяця Шарію наказали здати паспорт і регулярно з'являтися до іспанської влади в рамках тимчасового звільнення. В Іспанії він постійно проживає з 2019 року.

Неназвана підозрювана, затримана під Одесою, вела соціальний канал у Telegram і нібито "дискредитувала" призовну кампанію в Україні, яка стикається з нестачею озброєння та особового складу.

За словами СБУ, вона "співпрацювала з російською розвідкою", і підтримувала з ними контакт через "свого батька і брата". Обидва переїхали до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, але повернулися на окуповане Росією лівобережжя Херсонщини, щоб служити окупаційній владі.

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СБУ затримує підозрювану у колабораціонізмі з Росією 9 квітня поблизу Одеси. (Фото: Служба безпеки України)

Все, що вона публікувала в своєму Telegram-каналі, "попередньо узгоджувалося з її [російськими] кураторами", – заявили в СБУ.

Докази її ймовірної підривної діяльності були знайдені на її мобільному телефоні та ноутбуці, додали в спецслужбі.

Наразі вона перебуває під вартою.

Відкрито Єдину ветеранську телефонну лінію

Запрацювала безкоштовна гаряча лінія (0800 505 217) для надання телефонних консультацій ветеранам російсько-української війни, повідомило 9 квітня Міністерство у справах ветеранів.

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Міністерство запустило гарячу лінію в прямому ефірі 20 березня, а Київська міська адміністрація почала поширювати інформацію про її запуск 9 квітня з метою підвищення обізнаності.

За словами в.о. міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, на так званій "єдиній гарячій лінії" можна отримати психологічну підтримку, а також інші послуги.

Наразі найпоширенішими є звернення по правову та матеріальну допомогу, лікування, а також отримання статусу учасника бойових дій та людини інвалідністю.

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Серед інших питань – грошова компенсація за знищене чи пошкоджене житло, оформлення інших пільг, у тому числі допомога в оплаті комунальних послуг, кажуть у київській міській владі.

Зеленський оглянув фортифікаційні споруди на Харківщині

Президент Володимир Зеленський 9 квітня здійснив робочу поїздку до Харківської області, де знаходиться одна з гарячих ділянок фронту, і де російські війська наступають на Куп'янськ у північно-східній частині області.

"Я провів зустріч з усіма, хто відповідає за захист регіону", – сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Після обговорення президент сказав, що "уряд оприлюднить усі деталі".

Він заявив, що Харківській, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Донецькій, Миколаївській, Чернігівській та Дніпропетровській областям потрібно більше систем протиповітряної оборони на тлі скорочення поставок із Заходу, зокрема зі США.

Наприкінці березня Зеленський оглянув оборонні укріплення в сусідній Сумській області – окопи, бліндажі, вогневі точки та командні пункти. Перебуваючи там, він відвідав і позиції 117-ї бригади територіальної оборони.