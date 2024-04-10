Служба безпеки України (СБУ) завадила втечі з України колишнього народного депутата від забороненої Партії регіонів. Раніше він сприяв збройній агресії, повідомили у пресслужбі СБУ.

Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що мова йде про Владислава Лук'янова.

60-річного зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти він намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

У 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію (інтернет-провайдера) за російським законодавством.

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Крім того, він надав ФСБ повний доступ до обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення. Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією дистанційно.

Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді «податків» та «зборів». Тим самим фінансував військово-промисловий комплекс РФ та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

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Крім того колишній нардеп публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинів.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішують питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

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Нагадаємо, СБУ оголосила підозру соратниці Шарія, яка намагалася зірвати мобілізацію в Україні. Правоохоронці затримали зловмисницю під Одесою, де вона переховувалася під виглядом переселенки з Миколаївської області.