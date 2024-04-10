Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляють, що президент Росії Владімір Путін не може пробачити Службі безпеці України (СБУ) двох ударів по Кримському мосту. Тому Кремль планує звинуватити очільника СБУ Василя Малюка у теракті в Crocus City Hall. Також він визначений у Кремлі як ціль №1.

Путін не може пробачити СБУ ударів по Кримському мосту

Путін не може пробачити ударів по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження президента Росії. Російський диктатор також "має зуб на СБУ" і за постійні атаки морських дронів "Sea Baby" на кораблі РФ.

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"Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні", - повідомляє наш співрозмовник.

"Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, «випадково» знайдуть ще й "візитки Малюка"", - додали у спецслужбах.

Що відомо про теракт у Crocus City Hall

22 березня 2024 року у російському Красногорську Московської області сталася стрілянина у концертному залі Crocus City Hall перед концертом гурту "Пікнік". Внаслідок теракту загинули понад понад 140 людей.

За підозрою у вчинені терактів, російська ФСБ затримала чотирьох громадян Таджикистану, знайшовши у теракті "український слід": російські пропагандисти оперативно поширили фейкове відео про нібито причетність України.

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Відомо, що відповідальність за напад одразу взяла на себе "Ісламська держава". Хоча президент Росії Володимир Путін визнав причетність «радикальних ісламістів», він продовжує звинувачувати Київ у сприянні втечі підозрюваних в Україну, що Київ категорично заперечує.

В Адміністрації президента США заявили, що не бачать ознак причетності України до стрілянини в російському «Крокус Сіті Холі». Загалом, на Заході, відразу припустили, що Путін планує використати трагедію для мобілізації громадської підтримки війни з Україною.

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Сполучені Штати заявили про те, що на початку березня вони випустили як публічні, так і приватні попередження Росії щодо планів ісламських екстремістів завдати удару по концертному залу в Москві. Пізніше неназвані співробітники розвідки США повідомили американським ЗМІ, що вони спеціально попереджали Москву про те, що Крокус Сіті Хол може стати об’єктом атаки ІД.

На версію ФСБ про причетність України до злочину відреагували й в ГУР.

Атаки СБУ на Кримський міст

СБУ провела першу операцію щодо Кримського мосту в жовтні 2022 року. Тоді міст підірвали за допомогою фури з вибухівкою, яку заховали в рулони з целофановою плівкою. Заряд, яким був атакований міст тоді - це 21 т вибухівки у тротиловому еквіваленті. Першу операцію СБУ готували понад пів року.

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У липні минулого, 2023 року Кримський міст атакували морські дрони СБУ. Це була друга успішна операція, після якої міст повноцінно не придатний для перевезення озброєння.

Нещодавно видання The Guardian повідомило з посиланням на неназваних високопосадовців ГУР, що у першій половині 2024 року Головне управління розвідки готується знищити Кримський міст.

Останні спецоперації ГУР на території Росії

2 квітня українські дрони атакували російський Татарстан, що за понад 1000 кілометрів від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають «Шахеди». За даними джерел Kyiv Post, це була спецоперація ГУР, внаслідок якої було завдано значних руйнувань виробничих потужностей.

Протягом останніх тижнів тривають удари України по російських НПЗ. Сили оборони за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів, що призвело до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. На це відреагували й у Держдепі США.