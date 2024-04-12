Російські ракети знищили найпотужнішу українську теплоелектростанцію

Після повітряного удару, якого Росія завдала вранці 11 квітня, компанія “Центренерго” повідомила, що найбільша теплова електростанція України, яка забезпечувала електроенергією три області, втратила 100% генерації.

Трипільська ТЕС державної компанії “Центренерго”, розташована за 50 км на південь від Києва, забезпечувала електроенергією і теплом 8% населення України в Київській, Житомирській і Черкаській областях.

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“Масштаби руйнувань – жахливі”, – голова наглядової ради “Центренерго” Андрій Гота сказав в інтерв’ю BBC News.

22 березня Росія знищила найбільшу ТЕС Харківської області, а також серйозно пошкодила Дніпрогес.

Трипільська ТЕС – одна з трьох в Україні – стала найбільшим її виробником електроенергії після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС, де в 1986 році сталася ядерна катастрофа.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко не виключає можливості віялових відключень по всій країні, хоча, за його словами, Україна “ще має достатньо генеруючих потужностей”.

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Він додав, що дефіцит в енергосистемі можуть компенсувати сонячні електростанції.

Дві інші електростанції “Центренерго” також втрачені: Харківська ТЕС була зруйнована в березні, а ту, що в Донецькій області, [російські окупанти] захопили в 2022 році.

11 квітня російські ракети зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області (ДСНС)

Зеленський закликав країни-партнери “виконати обіцяне щодо постачання зброї та снарядів”

На щорічному саміті Ініціативи трьох морів, який відбувся у Вільнюсі 11 квітня, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО.

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“Критично важливо, щоб кожен партнер виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільне виробництво”, – цитує Зеленського Офіс Президента.

Він наголосив, що Україна має нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших міст від російських ударів, і зауважив, що в світі є та зброя, яка потрібна Україні, і вона “може зберегти людські життя”.

У форумі, який працює з 2015 року, беруть участь 13 держав Балтійського, Адріатичного та Чорного морів і Центральної та Східної Європи.

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Винищувач F-16 Falcon (Lockheed Martin)

Греція хоче продати винищувачі F-16

Афіни виставляють на продаж свої старі військові літаки, в тому числі винищувачі F-16, літати на яких зараз вчаться українські пілоти, і які можуть забезпечити Україні перевагу в повітрі.

“Ми вже не можемо так продовжувати, – заявив наприкінці березня Міністр оборони Греції Нікос Дендіас, говорячи про літаки, які Греція має зняти з озброєння найближчим часом. – Всі 30 літаків F-16 треба продати”.

Поки не ясно, чи Київ купуватиме їх, хоча конче потребує будь-які літаки.

Зараз дві передові групи українських пілотів перебувають у Данії та США, де вже безпосередньо відточують навички на літаках F-16. Про це повідомив агенції Укрінформ речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

“Також ще одна група, продовжуючи навчання, перемістилася з Великої Британії до Франції, де вони освоюють легкомоторні літаки. Крім того, військовослужбовці посилено вивчають мову”, – сказав Євлаш.

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Росія наразі має перевагу в повітрі, але її авіація зазнала втрат в результаті атак українських дронів.

Винищувачі F-16 становитимуть загрозу для Росії та допоможуть Україні відбивати авіаудари по її критичній інфраструктурі. Попри свій вік вони також зможуть ефективно протистояти російським літакам. За час війни західна зброя вже довела, що переважає всю ту, яка Росія виготовила й продала іншим країнам.

“Ступінь контролю [в небі] може бути від нульового до паритетного, коли жодна зі сторін не має переваги над іншою, до локальної переваги в певному районі і до повної переваги в небі над усією зоною бойових дій”, – зазначають в Об’єднаному комітеті начальників штабів США.

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Компанія-виробник F-16 Lockheed Martin дала дозвіл на передачу Україні 65 одиниць. 24 з них пообіцяли передати Нідерланди, 19 – Данія і 22 – Норвегія.