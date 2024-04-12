Російська окупаційна влада на Луганщині планує примушувати працівників в'язниць до участі у бойових діях проти України,  повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його даними, окупанти готують законопроєкт, який дозволятиме примусово залучати співробітників пенітенціарної системи на окупованих територіях Луганської області до участі у війні в Україні.

Згідно з документом, передбачається можливість укладання короткострокових контрактів для роботи в "особливих умовах" без отримання особистої згоди персоналу в'язниць персоналу. Також підвищать вік для перебування на військовій службі.

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Крім того, російські окупанти анонсували облаштування шести нових сміттєзвалищ на території так званої "ЛНР" - у Луганську, Сєвєродонецьку, Антрациті, Білокуракиному, Сорокиному та Первомайську. Туди планують звозити сміття не лише з окупованих районів Луганщини, а й з прилеглих регіонів Росії.

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Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України російська окупаційна влада  заселяє своїх військових та заробітчан у «націоналізоване» житло місцевих мешканців.

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