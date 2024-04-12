Україні за сприяння міжнародних партнерів протягом останніх двох місяців вдалося повернути додому 38 дітей, повідомив 11 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«У стінах Центру захисту прав дитини відбулося друге засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Із часу нашої останньої зустрічі минуло два місяці. За цей час нам вдалося повернути додому ще 38 маленьких українців. Країна, яка найбільше посприяла цьому – Катар», - повідомив Лубінець.

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За його словами, алгоритм повернення дітей в Україну відпрацьований, однак йому бракує масштабності у вирішенні цієї проблеми.

«Із нашого боку алгоритм повернення дітей відпрацьований. Однак у цьому процесі не вистачає масштабності. Нам потрібно повернути десятки тисяч дітей та інтегрувати їх в умови щасливого дитинства вдома. І це завдання спільне для всіх учасників Міжнародної коаліції.

Тож у форматі презентації учасникам заходу розповіли, яким чином країни можуть допомогти нам у реалізації проєктів, що сприятимуть у поверненні, верифікації, реабілітації, попередженні можливої депортації надалі та інше», - зазначив Лубінець.

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Він також нагадав, що сьогодні 35 держав об'єднані довкола цієї мети, і є готовність інших країн приєднатися до цього процесу.

«Слова підтримки та готовність допомагати під час другого засідання висловили Латвія, Естонія, Чорногорія, Чехія, Німеччина, Італія, Австрія та інші», - повідомив омбудсмен.

Україна повертає дітей з окупації

Нещодавно на Херсонщині з тимчасово окупованих територій Україні вдалося повернути додому 15-річного хлопця-сироту та його опікунку.

Раніше ми писали, що з тимчасово окупованої росіянами території Запорізької області вдалося повернути 16-річного киянина.

Також на початку квітня в Україну повернули 16-річну дівчину-сироту, хлопця і дівчину 18 років, позбавлених батьківського піклування. З ними з окупації виїхала родина з двома дітьми.

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Раніше семеро дітей з родинами покинули тимчасово окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Зараз Росія активно готується до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом направлення їх на оздоровлення та реабілітацію. У 2023 році на території держави-агресорки «оздоровили» майже тисячу українських дітей з ТОТ. А до річниці завершення Другої світової війни влада РФ планує чергове масове завезення підлітків з України на пропагандистські заходи в Росії.