З 22 по 30 квітня відзначають одне з головних юдейських свят - Песах.
Цього тижня вийшла друкована версія першого перекладу українською Гаґади. Ініціатором став «Проект Кешер в Україні».
Текст Гаґади вперше переклали українською мовою
Текст Гаґади - це своєрідний сценарій ритуальних дій, який містить всі заповіді Песаха.
Також до нього входять окремі традиційні уривки з Тори та Талмуду, пісні, сімейні традиції та цінності, що передаються з покоління в покоління.
Читання Гаґади для євреїв - основна частина святкової вечері на Песах. Раніше її зачитували івритом або російською.
«Ми вирішили створити україномовну Гаґаду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії стало очевидно, що тематика Гаґади є вкрай важливою для боротьби за екзистенційну свободу в Україні. Сподіваємося, що це стане поворотним моментом в історії українського єврейства. Українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою», - сказала генеральна директорка «Проекту Кешер» Керін Гершон.
До збірки увійшли матеріали українських євреїв минулого й цитати сучасних митців
Друкована версія, крім класичних текстів, містить коментарі та методичні матеріали українських євреїв минулого: Шолом-Алейхема, Хаїма Нахмана Бяліка, Шмуеля Йосефа Агнона, Зеєва Жаботинського, Хави Шапіро та інших.
Крім того, «Проект Кешер» додав у збірку цитати сучасних українських громадських діячів, митців і поетів. Зокрема, Святослава Вакарчука, Ліни Костенко, Оксани Забужко та Семена Глузмана.
Під час читання Гаґади традиційно співають пісні
Видання супроводжується музичною складовою, створеною у традиції клезмерських колективів та сучасного естрадного й канторського співу. Пісні у ній вперше перекладено українською.
«За нашу свободу» - це та назва, яка поєднує зараз і українців, і мешканців держави Ізраїль. Наші країни у 21 столітті знов зіткнулися з жорстокістю війни, проте наші народи вперто б’ються за волю та незалежність. Створюючи цю Гаґаду, ми хотіли передати частину сміливості, виклику та сили, яка міститься у Великій історії визволення, і головне - віру у перемогу та свободу», – сказала директорка «Проекту Кешер в Україні» Влада Недак.
Книга вийшла першим накладом у 1000 примірників.
Аби отримати видання, можна залишити заявку на сайті «Проект Кешер в Україні».
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