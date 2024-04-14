З 22 по 30 квітня відзначають одне з головних юдейських свят - Песах.

Цього тижня вийшла друкована версія першого перекладу українською Гаґади. Ініціатором став «Проект Кешер в Україні».

Текст Гаґади вперше переклали українською мовою

Текст Гаґади - це своєрідний сценарій ритуальних дій, який містить всі заповіді Песаха.

Також до нього входять окремі традиційні уривки з Тори та Талмуду, пісні, сімейні традиції та цінності, що передаються з покоління в покоління.

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Читання Гаґади для євреїв - основна частина святкової вечері на Песах. Раніше її зачитували івритом або російською.

«Ми вирішили створити україномовну Гаґаду, оскільки після повномасштабного вторгнення Росії стало очевидно, що тематика Гаґади є вкрай важливою для боротьби за екзистенційну свободу в Україні. Сподіваємося, що це стане поворотним моментом в історії українського єврейства. Українські євреї потребують доступу до єврейської духовної літератури українською мовою», - сказала генеральна директорка «Проекту Кешер» Керін Гершон.

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До збірки увійшли матеріали українських євреїв минулого й цитати сучасних митців

Друкована версія, крім класичних текстів, містить коментарі та методичні матеріали українських євреїв минулого: Шолом-Алейхема, Хаїма Нахмана Бяліка, Шмуеля Йосефа Агнона, Зеєва Жаботинського, Хави Шапіро та інших.

Крім того, «Проект Кешер» додав у збірку цитати сучасних українських громадських діячів, митців і поетів. Зокрема, Святослава Вакарчука, Ліни Костенко, Оксани Забужко та Семена Глузмана.