Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому. В свою чергу засуджені жінки погоджуються на такі умови, адже в тенетах пропаганди впевнені, що повернуться додому живими. Втім, це лише мрії.

Андрій Юсов, представник української воєнної розвідки (ГУР) розповів Kyiv Post, що Кремль охоче вербує ув’язнених жінок будь-яких спеціальностей: “Мова йде про допоміжні підрозділи, але за бажанням і бойові також”, - каже Юсов.

Росія активно вербує жінок із російських виправних колоній на війну з Україною для поповнення "живої сили" після значних втрат на фронті.

Юсов наголошує, абсолютна меншість завербованих ув’язнених жінок повертаються додому живими та неушкодженими.

Вербування ув’язнених до війська в Росії - звичайна практика

Відновив російську традицію масово залучати ув'язнених до війська ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, який загинув в авіакатастрофі у серпні минулого року.

Більше по темі Російські солдати в Україні мріють про поранення, щоб отримати відпустку і вижити Російські солдати переконані, що єдиний спосіб вижити та повернутися додому - це отримати поранення, адже втрати армії РФ на полі бою величезні

Втім зараз, російська держава, теж традиційно, "прикручує гайки" й тут. Наприклад, термін демобілізації для ув’язнених у 6 місяців скасований, розповідає Андрій Юсов Kyiv Post.

Причиною такого стану справ може бути зменшення кількості ув’язнених, які бажають проходити службу в цих загонах. Відомо, що орієнтовно з вересня минулого року їх зобов’язують підписувати довгострокові контракти з Міноборони Росії після шестимісячного терміну перебування у загонах “Шторм В”. Раніше вони могли звільнитися з військової служби після проходження процедури помилування.

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“Станом на сьогодні ув’язнені в РФ підписують контракти на загальних підставах. Тобто в контракті прописується термін до 5 років, але контракт автоматично продовжується до кінця так званої “СВО””, - каже розвідник.

На питання журналістки про вплив вербування ув’язнених РФ на кількість особового складу російської армії, представник ГУР відповів, що “вплив на кількісний склад не мінімальний”.

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Влада РФ посилює тиск на ув’язнених, що ті йшли на війну

Нещодавно російське медіа Агентство повідомляло, що на ув'язнених чинять тиск в колоніях Самарської і Ростовської областей, Краснодарського краю і у кількох регіонах Північного Кавказу.

Керівництво колоній застосовує нові способи тиску на ув'язнених, щоб змусити їх вступати до лав ПВК "Вагнер". Засудженим стали погрожувати новими кримінальними справами, якщо вони не погодяться вирушити на фронт.

Затриманим у СІЗО, знову ж таки, обіцяють звільнити від кримінального переслідування, якщо вони поїдуть в Україну.

Варто нагадати, як влітку 2022 року лідер "Вагнера" Євген Пригожин особисто відвідував російські тюрми, щоб завербувати засуджених їхати воювати проти України. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування. Тоді ще живий Пригожин відкрито говорив, що йому необхідно "виграти цю бісову війну будь-якою ціною".

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Росіяни в Україні мріють про поранення, щоб отримати відпустку і вижити

Російські військовослужбовці мріють отримати поранення на війні в Україні, аби повернутися додому, бо інших шансів поїхати до Росії у них нема.

Як повідомляв ЦНС “у такий спосіб є шанс повернутися у місця постійної дислокації, а потім, якщо пощастить, втекти. Інших варіантів отримати «канікули» і побачитися з рідними просто немає”.