За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 99 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося повернути 77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, – йдеться у повідомленні.

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Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання.

Зазначається, що полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, Червоним Хрестом та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Україна повертає загиблих захисників

У березні ми повідомляли, що відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернули тіла 100 загиблих оборонців. А в лютому Україна повернула тіла 58 загиблих воїнів.