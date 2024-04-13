Після того як у лютому 2022 року Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, наша країна не лише стала одним із найбільших у світі імпортерів зброї, а й збільшила власні можливості з її виробництва. Лише у 2023 році ми втричі збільшили загальний обсяг виробництва вітчизняного озброєння та військової техніки.

Важливо усвідомлювати, що постачання нам зброї та військового обладнання нашими союзниками є не якимись актами милосердя чи безкорисливої підтримки. Використання нашою армією цієї зброї, більша частина якої вперше використовується в реальних бойових умовах, має прямий вплив на розвиток оборонної промисловості в країнах походження зброї.

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Підприємства, чия продукція використовується в ході бойовових дій в Україні, отримали значні переваги перед своїми конкурентами й знайшли нові ринки збуту своєї продукції. Відверто кажучи, російсько-українська війна стала потужною рекламою сучасних артилерійських систем, систем протиповітряної оборони, безпілотних літальних апаратів, бронетехніки, гелікоптерів та іншої військової техніки, з іншого боку – антирекламою обладнання, яке показало себе не так добре, як очікувалося.

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Зрештою, найуспішнішими будуть ті збройові компанії, які зможуть, спираючись на цей досвід, модернізувати свою продукцію й нарощувати виробництво швидше, ніж їхні конкуренти. Виробники зброї поспішають зайняти своє місце в цьому ряду, оскільки потужності існуючих заводів поки що не здатні задовольнити постійно зростаючий попит.

Що в цьому плані може запропонувати Україна?

ОПК України на сьогодні налічує близько 500 підприємств, з яких лише 100 є державними, решта – приватні. Більшість із цих компаній розпочали свою діяльність вже після початку повномасштабного вторгнення й через сувору необхідність досягли високого рівня виробництва.

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Приватні українські компанії можуть виробляти літаки, наземні робототехнічні комплекси, морські безпілотники, різні види боєприпасів, і це суттєво допомагає нашим воїнам на передовій. Ці виробники докладають наполегливих зусиль, аби модернізувати своє виробництво та зробити нашу економіку більш стійкою.

Попри це, українці добре усвідомлюють, що повністю задовольнити потреби ЗСУ у зброї вітчизняний ОПК ще довго не буде спроможним. Це стосується не лише транспортних засобів, артилерії та боєприпасів, але й інших наших військових матеріально-технічних потреб, зокрема таких як медичні аптечки та інше лікарське обладнання, взуття для військових, шкарпетки, польове харчування тощо.

Більшість наших приватних оборонних компаній потребують додаткових обігових коштів, оскільки їхні виробничі потужності досі перевищують доступне їм фінансування. При тому, що держава дуже хоче підтримати вітчизняні компанії замовленнями – це дешевше, ніж купляти зброю за кордоном, до того ж приносить країні не лише соціальну, а ще й економічну вигоду. Наразі український ОПК тільки починає свій шлях в нових воєнних умовах, тому ми маємо використати усі наявні можливості, які дозволять нам на постійній основі виробляти необхідні нашій армії оборонні засоби.

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Найкращим рішенням буде пошук шляхів ефективної співпраці з нашими іноземними партнерами, тобто створення спільних виробництв, нові інвестиційні проекти. У березні цього року на запрошення України представники компаній Textron Systems, Bell Helicopter та Northrop Grumman відвідали Київ. Вони привезли із собою низку пропозицій щодо спільного виробництва на території України військового обладнання стандартів НАТО, перш за все боєприпасів, а також великогабаритної техніки, зокрема вертольотів. Також вони запропонували продати Україні існуючі запаси снарядів, які нині зберігаються на складах американських компаній.

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Їхній намір загалом полягає у залученні України як потужного гравця на світовому ринку виробництва зброї. Планується виробляти сучасну західну зброю на території Україні на підприємствах, оснащених американськими технологіями та досвідом. Окрім непрямої допомоги нашій державі у вигляді нових робочих місць і сплати податків в український бюджет, американці щиро зацікавлені у розвиткові оборонних можливостей України.

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Якщо Україна сама буде виробляти зброю, зокрема боєприпаси, вона буде не так критично залежати від поставок іноземних партнерів. Представники західних компаній навіть озвучили пропозиції щодо переміщення наявних виробничих потужностей з Америки, зокрема для виробницва сучасних високотехнологічних вертольотів.

Відбулися зустрічі представників цих компаній із керівництвом Міністерства оборони України, Генерального штабу, Головного управління розвідки та інших оборонних органів, залучених до міжнародного співробітництва.

Маю велику надію на те, що до літа в Україні будуть виготовлені перші, хай і малокаліберні снаряди. Також до кінця року в Україні розпочнеться виробництво снарядів більших калібрів (155 мм і вище). Відповідні процеси та процедури вже підготовлені та запущені в дію.

Українські оборонні підприємства отримають у своє розпорядження й зможуть використовувати всі необхідні виробничі лінії. Планується, що у найближчому майбутньому Україна стане частиною заснованої Сполученими Штатами всесвітньої мережі з виробництва та реалізації оборонної продукції стандарту НАТО. Це означає, що ми будемо як використовувати, так і експортувати військове обладнання, виробництво якого частково фінансуватиметься різними установами та військовими програмами США. Це дозволить армії України нарешті у всьому перейти від радянських стандартів до стандартів НАТО.

Візит представників збройових корпорацій США до української столиці виявився надзвичайно плідним. Оптимістичні прогнози щодо подальшої співпраці у напрямку подолання залежності України від західних союзників у виробництві зброї видаються все більш реалістичними. А це передбачає спрямування мільярдів доларів на виробництво зброї, створення великої кількості нових робочих місць та сплату нових податків до бюджету.

Я впевнений, що ми зможемо вдало розвинути такі партнерські відносини і разом будемо виходити на нові ринки. Взаємодія західних технологій, компетенцій та можливостей українських виробників, бойового досвіду українських воїнів та намірів союзників щодо розвитку ринку озброєнь допоможе нам отримати більше озброєння, необхідного для оборони України. Й окрім цього, це сприятиме тому, що наша країна займе належне місце у висококонкурентному середовищі світового оборонно-промислового комплексу поряд із великими виробниками.

Співпраця із західними оборонними підприємствами є необхідною передумовою як здобуття перемоги над Росією, так і забезпечення безпеки України у майбутньому.

Погляди, висловлені автором у цій статті, можуть не поділятися Kyiv Post.