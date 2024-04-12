Прем’єр-міністр Марк Рютте у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні та 400 млн євро на відновлення.

Про це повідомив очільник держави. 

Зазначається, що це додатково до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди, яку Україна та Нідерланди підписали 1 березня 2024 року. 

Також сторони обговорили спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

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Зеленський подякував Рютте за результативну конференцію Justice for Ukraine у Гаазі та запуск за її підсумками Реєстру збитків.

Крім того, Президент України розповів Прем’єр-міністр Нідерландів про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. 

Раніше ми писали, що 1 березня Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали у Харкові двосторонню безпекову угоду.

Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цього року, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

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