Сьогодні Рада ЄС остаточно ухвалила європейські правові норми, які передбачають кримінальну відповідальність та систему покарання за порушення санкцій, що були запроваджені Євросоюзом, та спільні правила притягнення до такої відповідальності для всіх країн-членів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Європейську Раду.

« Певні дії будуть оцінюватися відтепер як кримінальний злочин в усіх країнах-членах, - наприклад, допомога в обходженні заборони на подорожі, торгівля підсанкційними товарами або здійснення незаконних фінансових операцій. Підбурювання, пособництво та сприяння таким злочинам також будуть каратися», - йдеться у документі.

Advertisement

Країни-члени мають створити умови, за якими порушення санкцій ЄС будуть каратися ефективними та пропорційними покараннями, які залежатимуть від характеру та обсягів скоєного злочину.

Водночас міжнародне порушення санкцій ЄС, в якості найбільшого покарання, може тягнути реальне ув’язнення. Особи, що були причетними до обминання обмежувальних заходів ЄС, також можуть піддаватися різного роду фінансовим стягненням.

Юридичні особи, - такі як компанії, - також можуть визнаватися винними у порушенні санкцій ЄС, якщо такі порушення скоєні керівними особами таких організацій.

Advertisement

Такі порушення можуть тягнути за собою позбавлення компанії ліцензії на бізнесову діяльність, відкликання відповідних дозволів та здійснення економічних операцій.

Ця нова Директива (правовий документ ЄС – ред.) набуде чинності за 20 днів після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС. Країни-члени матимуть 12 місяців для інтегрування згаданих правових норм до національного законодавства.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні Європейський Союз запровадив вже 13 пакетів індивідуальних та секторальних економічних санкцій проти Росії, які покликані зменшити можливості Кремля у фінансування власної «машини війни».