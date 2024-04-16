Понад чотири місяці Конгрес США не може ухвалити військову допомогу Києву в розмірі 61 мільярд доларів, про яку просять президент Джо Байден і конгресмени від Демократичної партії.

Раніше того дня на спільній прес-конференції зі своїм норвезьким колегою Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: "Ми бачимо, що коли союзники діють спільно і дуже скоординовано, жодна ракета не влучає в ціль в Ізраїлі. І все, що ми просимо у партнерів, – навіть якщо ви не можете діяти так, як ви дієте в Ізраїлі, дайте нам те, що потрібно, а решту ми зробимо самі".

“Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору,” – сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він додав, що "інтенсивність російських атак вимагає більшої єдності".

У понеділок Президент Володимир Зеленський звернувся до Заходу з проханням продемонструвати таку ж підтримку Україні, яку він надав Ізраїлю, відбивши напад з боку Ірану, в якому було задіяно щонайменше 300 ударних безпілотників і ракет.

Українські інженери розробили новий підводний торпедоносець

Підводний човен, здатний стріляти торпедними ракетами, розроблений українцями на підприємстві, зареєстрованому в Об'єднаних Арабських Еміратах, пройшов випробування на бойове застосування, повідомив нещодавно виробник.

Компанія Highland Systems заявляє на своєму сайті, що підводний човен Kronos може "вмістити екіпаж із 10 осіб", рухатися безшумно зі швидкістю 50 кілометрів на годину і нести корисне вибухове навантаження.

"Підводний човен має інноваційний дизайн корпусу, який значно зменшує споживання палива. Це привносить абсолютно нову концепцію у виробництво підводних човнів у всьому світі", – заявили в компанії.

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Найбільша у світі українська правозахисна група в Бухаресті закликає до звільнення військовополонених

Найбільша об'єднана група підтримки України зібралася минулими вихідними в Бухаресті. В заході взяв участь президент Володимир Зеленськийо. Понад 200 громадських діячів з 55 країн на п'яти континентах, які зібралися в будівлі румунського парламенту в Бухаресті, привернули увагу до українських військовополонених, яких утримує Москва.

Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Канаді Тарас Ґрод закликав "світову спільноту докласти зусиль", щоб Росія звільнила з російського полону тих, хто захищав Маріуполь у перші місяці повномасштабного вторгнення в 2022 році.

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Український полковник Денис Пропоненко заявив на щорічному зібранні, що 900 військовослужбовців та інших людей з Маріуполя утримуються в полоні вже понад два роки.

До російської окупації населення Маріуполя становило близько 540 000, і в ньому працювали два найбільші в Україні металургійні та металообробні заводи. Після Донецька, також окупованого Росією, Маріуполь є другим за чисельністю населення містом у цьому регіоні.

Шведський аналітичний центр заявляє, що війна Росії в Україні почалася як прикрите вторгнення у 2014 році

Російсько-українська війна розпочалася 11 років тому, коли відбулося прикрите вторгнення на Кримський півострів і в Луганську та Донецьку області, написав минулими вихідними аналітичний центр у Стокгольмі у співавторстві з трьома політологами.

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Аналітики спростовують російський наратив про те, що після Революції Гідності 2014 року в Києві російськомовні громадяни нібито зазнавали переслідувань і хотіли приєднатися до Росії. Вони також описують роль Москви в організації прихованого вторгнення в країну.

У їхньому звіті йдеться про те, що "незважаючи на очевидну участь російських сил у конфлікті від самого початку, дотепер зберігається популярний наратив про бойові дії на Донбасі як про внутрішньоукраїнську громадянську війну, а не як про російсько-українську міждержавну війну".

Kyiv Post активно працював на захоплених територіях з перших днів вторгнення після революції, в результаті якої тодішній президент Віктор Янукович утік до Росії.

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Саме тоді, 12 квітня 2014 року, коли почалося збройне повстання [сепаратистів], один із кореспондентів надсилав повідомлення зі Слов'янська, яке захопили бойовики під орудою російського полковника спецслужб Ігоря Гіркіна.

"Подача збройного конфлікту на Донбасі як "громадянської війни" заважає західним політикам і громадськості засвоїти вкрай необхідні уроки на тлі триваючої прихованої агресії Росії проти НАТО в цілому і окремих демократичних країн зокрема", – йдеться в доповіді Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, опублікованій 12 квітня.