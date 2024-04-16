Палата представників США розгляне пакет з іноземною допомогою цього тижня, розділивши його на чотири окремих законопроєкти з підтримкою України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших потреб національної безпеки США.

Про це заявив у понеділок спікер нижньої палати Майк Джонсон після закритої конференції республіканців, повідомляє Укрінформ.

«По всьому світу відбуваються події, за якими ми всі дуже уважно стежимо. І ми знаємо, що світ спостерігає за нами, щоби побачити, як реагуємо ми», - зауважив спікер Палати представників.

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Він зазначив, що під час закритої конференції було прийняте рішення розділити проєкт закону з додатковим фінансуванням, ухвалений Сенатом у лютому, на чотири окремі законопроєкти.

«Ми будемо голосувати окремо за допомогу Ізраїлю, за допомогу Україні, за допомогу в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також за ще один документ, що включає наші пріоритети національної безпеки», - зазначив спікер.

Більше по темі Трамп підтримує допомогу Україні, але у вигляді кредиту Дональд Трамп вважає, що допомога Україні не може бути «подарунком».

Він уточнив, що останній законопроєкт включатиме питання ленд-лізу, закону REPO (конфіскації заморожених активів РФ), нових санкцій проти Ірану, а також інших заходів.

Очікується, що пакет документів офіційно внесуть на розгляд нижньої палати у вівторок, після чого впродовж 72 годин відбуватимуться стандартні процедури обговорення та внесення поправок. Якщо процес не затягнеться, то нижня палата зможе винести на голосування законопроєкти вже в п’ятницю ввечері.

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У разі ухвалення пакет документів мають по-новому розглянути та проголосувати в Сенаті США.

Допомога США Україні

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, 60 млрд з яких – для Києва.

10 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон назвав "величезною загрозою" для Заходу агресію РФ у Європі та закликав союзників триматися разом та підтримувати Україну, яка протистоїть російській навалі.

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15 квітня Байден закликав Конгрес схвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні й Ізраїлю.

Нагадаємо, колишній президент Дональд Трамп заявив, що республіканці готові підтримати допомогу Україні, але у формі позики.