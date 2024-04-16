Окрім постійних поповнень своїх запасів "Шахедів" та "Ланцетів", країна-агресор також намагається модернізувати наявні в неї дрони-камікадзе, тому Заходу треба посилювати санкційний контроль, щоб РФ не могла отримувати західні технології.

Що таке Shahed-136 та як вони з'явилися

Шахеди відносяться до баражуючих, а не курсуючих дронів. Основне призначення таких камікадзе — це ураження дальніх цілей. Їхня заявлена дальність сягає 2500 км, але реальна спроможність удвічі менша. Наводять такі дрони-камікадзе за супутниковими координатами, але в них дуже низька точність. Такий дрон, як Shahed-136, самостійно не може знаходити цілі, а також не здатен атакувати рухомі об’єкти. Його основне призначення — атакувати великі нерухомі цілі, які він не пропустить.

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Двоциліндровий карбюраторний бензиновий двигун MD 550 або 3W дуже шумний та звучить, наче якийсь мопед чи газонокосарка. Вага всього дрона складає 200 кг, окремо маса осколково-фугасної бойової частини до 40 кг. Він має довжину 3,5 метра, а розмах дельтаподібних крил — 2,5 метра. Цей дрон може летіти на висоті від 60 до 4000 м зі швидкістю до 180 км/год.

Простота й дешевизна його вироблення пояснюється ще й тим, що його корпус виготовляють із гетинаксу (просоченого смолою паперу), навіть гвинт на його моторі – з дерева. Це робить "Шахед" легким, шумним та маломаневреним, проте смертоносним літальним апаратом.

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Влітку 2022 року з'явилася інформація про можливість застосування Росією цих дронів для здійснення ударів по території України. В липні російська військова делегація якраз відвідала Іран, де їм і представили ці моделі безпілотних літальних апаратів. А вже наприкінці серпня РФ отримала першу партію — кількасот дронів-камікадзе Shahed-136. У вересні 2022 року окупанти почали застосовувати "нову іграшку" для атак на полі бою, а пізніше й для ударів по критичних об'єктах.

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Перший збитий Shahed 136 поблизу м. Куп'янська ми побачили вже 12 вересня. А за місяць у ЗСУ вже нарахували понад 200 таких дронів, запущених у наш бік. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат запевняє, що українська ППО здатна збити 80-85% дронів-камікадзе, але ті, що залишаються, становлять значну небезпеку. Навіть з 40 кг бойового заряду вони здатні завдавати руйнувань як цивільній, так і військовій інфраструктурі. Шахеди запускають групами або хвилями, скеровуючи їх на одну чи декілька великих цілей. Десятки вироблених Іраном дронів-камікадзе, що летять на Україну, вже є доволі серйозною загрозою. До того ж, вони здатні виснажити українську ППО для подальшого застосування потужніших ракет.

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Модифіковані безпілотники: як удосконалюють шахеди

Росіяни не лише активно використовують здобутки іранської військової промисловості, а й почали оснащувати безпілотники "Shahed-136" блоками навігації DGPS, які можуть підвищити точність. Все це робиться через нестачу боєприпасів для постійних масованих атак, тож підвищення точності цих дронів-камікадзе вирішило би цю проблему.

"Ми бачимо, що ворог постійно вдосконалює свою систему. Це наслідок того, що, наприклад, деякі комплектуючі вони не можуть отримувати як раніше. Наприклад, канадські антени. Тому, тут можливо допустити, що ворог намагається збільшити вибухову частину", — зауважив експерт з БПЛА Анатолій Храпчинський.

У 2023 році під час чергової атаки, коли виявили уламки безпілотника Shahed-136, рутинний огляд показав внесення змін у його будову. Був знайдений блок апаратури, на якому були затерті всі заводські маркування, а натомість він містив нанесений фломастером набір букв DGPS та певну комбінацію цифр.

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Застосування DGPS, буквально "диференціально глобальної системи позиціонування", дозволить окупантам значно підвищити точність влучання. Тобто, в теорії, за допомогою оновленого "Шахеда" можна домогтися кращого ураження цілей на далекій відстані.

Навігаційні системи такого роду позиціонуються як "товари подвійного призначення", тому можуть бути вбудовані й у цивільну техніку, наприклад, агротехніку для обробки землі. Саме тому Росія здатна замовити ці комплектуючі в обхід санкцій ЄС.

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Експерти попереджають, що не варто недооцінювати кустарні методи переобладнання "Шахедів". Будь-який апгрейд все одно значно підвищує ефективність БПЛА за відсутності відповідної протидії. А також, якщо такий досвід виявиться задовільним, вони можуть запустити схожі засоби в масове виробництво.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"

Якщо країні-агресору також вдасться розпочати власне виробництво ударних безпілотників Shahed-136, вони стануть ще менше залежними від поставок з Ірану. На основі аналізу фотографій та відео збирання власних дронів, які потрапили в мережу минулого року, експерти дійшли висновку, що наявні потужності дозволяють Росії одночасно збирати до півсотні таких БПЛА.

Водночас деякі аналітики припускають, що на представлених фото можуть бути не робочі зразки, а лише корпуси. Тому, чи готові вони запустити масове виробництво саме іранських дронів вже цього року, судити поки що рано.

"Ми бачили фото, які з’являються дедалі частіше, там якісь моделі з реактивними двигунами, є моделі взагалі незрозумілого походження, зліплені десь у гаражі. Проводять деяку модернізацію з "Шахедами" і "Ланцетами". Росія хвалиться штучним інтелектом, картинку вони створювали, але не розуміли, як воно працює. Вони продовжують виготовляти дрони та будуть нарощувати виробництво", — сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що поки країна-агресор нарощує виробництво дронів, Захід у режимі реального часу також робить свої кроки, зокрема в розробці лазерної зброї. Наразі точно відомо одне: країнам Заходу необхідно посилювати санкційний контроль, щоби зменшувати можливості Росії безперешкодно отримувати західні технології.

Ігнат також наголошує, що й Україна стає більш ефективною у використанні РЕБ та застосуванні власних методів збиття російських БПЛА. Використовуючи не лише надані Заходом системи, а й розробляючі власні, ми просуваємося до безпечного неба.

"Наші системи відпрацьовують по навігації, якою слідують ракети та дрони. РЕБ допомагає на лінії фронту, є окопні РЕБ, які працюють по дронах FPV. Ми маємо РЕБ вітчизняного виробника, державні підприємства, цивільні, допомогу від партнерів", — сказав Ігнат.

31 грудня 2023 року він повідомив, що з вересня 2022 року Росія випустила по Україні близько 3800 дронів-камікадзе, і що наші героїчні сили ППО знищили близько 3000.

Іранські безпілотники Shahed 136: як розпізнати й захиститись?

Нині покійний очільник МВС Денис Монастирський ще 2022 року закликав цивільних не намагатися збивати БПЛА самостійно, адже це може становити значну небезпеку не лише для вас, а й для інших людей і навколишніх об'єктів. Найкращою допомогою буде зателефонувати на номер "102" і повідомити, де саме та о котрій годині ви помітили дрон-камікадзе.

Найперше, що треба робити після оголошення тривоги чи з наближенням небезпеки, — це відкинути паніку. Тверезо й чітко оцінюйте обстановку навколо, реагуйте швидко, шукайте закуток чи укриття, щоб заховатися. Краще не перебувати поблизу адміністративних будівель чи стратегічних та військових об’єктів, бо вони можуть бути цілями атаки. Найкращим варіантом буде не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, але, якщо вже "Шахед" застав вас на вулиці чи в будівлі, є декілька порад.

Під час прольоту цей іранський БПЛА видає багато шуму, схожого на гудіння мотора чи газонокосарки. Розмір літального апарата — приблизно 3×3 метри, а з землі він виглядає, як чорний трикутник. Нагадуємо вам, що краще не намагатися зняти атаку дронів та не фіксувати місце прильоту, бо фото- та відеозйомка з подальшим викладанням у мережу є злочином.

Отже, якщо атака дронами застала вас у приміщенні:

Спустіться в підвал або на нижні поверхи будівлі.

Переховуйтеся за двома стінами або на сходових клітинах.

Закрийте вуха долонями та відкрийте рота, щоб уберегтися від контузії від можливого вибуху.

Краще, якщо з вами поряд буде тривожна валізка з водою, ліхтариком, ломом чи лопаткою для деблокування дверей та аптечкою першої допомоги.

У разі, якщо ви поверталися додому чи прямували до укриття, але дрон застав вас на вулиці:

падайте на землю, відкидайте в бік непотрібні речі;

прийміть захисну позу: витягніться на землі долілиць, п’ятами разом, руки зігніть у ліктях, кулаками прикривайте шию, відкрийте рота для запобігання контузії;

за кілька секунд після вибуху або прольоту БПЛА роззирніться, аби швидко знайти безпечніше місце для укриття (канава, дві стіни, підвал, сховище);

якщо ви перебуваєте в транспортному засобі, залишіть його та знайдіть укриття.

Враховуйте, що шахеди мають високу швидкість польоту, тому пішки ви не зможете втекти від нього. Якшо ж станеться вибух, то уламки швидко розлетяться, а радіус ураження від них — 100 метрів. Тож, щоб урятувати життя, якщо дрони літають просто над головою на вулиці, падайте на землю й групуйтесь. Щойно знову стане безпечно, шукайте укриття. Візьміть до уваги, що росіяни часто запускають "Шахеди" невеликими групами, а тому не поспішайте вставати з землі — є висока ймовірність, що "прилетить" ще раз.