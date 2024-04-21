Нещодавно міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відвідав лабораторію британської компанії, що розробляє лазерну зброю. Він повідомив, що лазерна установка Dragonfire все ще в процесі розробки, а завершення робіт планують завершити за 3 роки.

Хоча офіційно DragonFire планують прийняти на озброєння Великої Британії лише до 2027 року, Шаппс не виключив і дострокової передачі зразків Україні. Він також зазначив, що Британія розгляне шляхи прискорення розробки та виготовлення цієї перспективної зброї. Тобто, передові засоби знищення повітряних цілей можуть бути випробувані у справжніх бойових умовах. «Вогонь дракона» може нищити справжні російські дрони і ракети замість мішеней на полігонах.

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Лазерна зброя може стати для України справжнім порятунком, адже на відміну від традиційних систем ППО, вона не потребує ракет чи снарядів, а лише електроенергії. Це робить її особливо актуальною в умовах дефіциту ракет, з яким стикається Україна.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський 16 квітня 2024 року, Трипільська ТЕС була зруйнована саме через вичерпання ракет для її захисту в тому регіоні, а допомога від союзників виявилася недостатньою. Тож лазерна зброя, яка не залежить від постачання боєприпасів, може стати ключовим фактором у посиленні української ППО та захисті об’єктів критичної інфраструктури.

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Dragonfire

Dragonfire – це британська енергетична лазерна установка, розробка якої розпочалась у 2018 році. Спочатку цю зброю планували використовувати як засіб ППО для боротьби з безпілотниками. Проте після проведення тестових стрільб британське військове командування дійшло висновку, що Dragonfire має значно ширший спектр можливостей.

Під час випробувань у березні 2024 року ця лазерна система успішно знищила не лише квадрокоптер, а й повноцінну артилерійську міну. Під час тестових стрільб система менш ніж за 5 секунд пропалила в ній діру, чим спричинила її вибух. Наразі Dragonfire розглядається як потенційний засіб протидії не лише безпілотникам, а й крилатим і балістичним ракетам. Таким чином, ця зброя може стати ключовим елементом протиповітряної оборони, здатною захистити від широкого спектру повітряних загроз. І, о диво, й від останньої російської розробки: керованих авіаційних бомб, що складаються зі звичайних бомб, яких багато на військових складах РФ, модуля наведення і крил, які роблять їх плануючими, а тому важкими цілями для традиційних засобів ППО.

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Лазерний комплекс за допомогою системи дзеркал фокусує 37 лазерних променів потужністю 1,5Квт кожний в один потужний промінь. Цікавим є той факт, що руйнівне випромінювання лазерної установки непомітне для людського ока, адже воно близьке до інфрачервоного спектру світла. Людина може помітити лише інший лазер, який використовується саме для наведення, а не знищення. Розробники запевняють, що система відзначається надзвичайною точністю. Вона здатна легко влучити в монету з одного кілометра. Наразі жодних даних щодо дальності дії Dragonfire не оприлюднено, адже цей показник залишається секретом.

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У США також активно працюють і над своїми лазерними системами. Зараз ці лазери починають встановлювати на кораблі ВМФ США. Випробування підтвердили ефективність лазерної системи проти безпілотників і навіть невеликих морських суден. У цьому випадку лазерний промінь цілком здатен вивести з ладу бортову електроніку й паралізувати управління ворожою технікою.

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Британська лазерна установка може бути розміщена як стаціонарно, так і на шасі вантажівки, що зробить її мобільною. Це суттєва перевага, адже система зможе не лише постійно захищати певний об'єкт, а й швидко переміщатися до інших місць – залежно від потреби.

Стаціонарне розміщення гарантує безперервний захист певної території, не потребуючи передислокації військ ППО. Мобільність же робить лазерну установку гнучким інструментом, здатним швидко реагувати на загрози, що виникають у різних місцях.

Хоча лазерна зброя має значні переваги, вона не позбавлена й певних недоліків. Один із них – суттєве зниження ефективності за несприятливих погодних умов, таких як дощ чи сніг. У таких випадках лазерний промінь розсіюється та відбивається краплями води, що значно зменшує кількість енергії, яка досягає цілі. Але такі погодні умови також є несприятливими й для застосування ворожих безпілотників, які можуть збиватися з курсу сильними поривами вітру чи втрачати керованість в умовах снігопаду чи зливи. Складні метеоумови можуть впливати на точність застосування й крилатих ракет. Тож за таких умов шанси нападаючої сторони й оборонців вирівнюються.

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Варто також зазначити, що проти будь-якої зброї можна розробити методи захисту. Не виключено, що використання дзеркальних поверхонь на дронах чи ракетах може суттєво ускладнити їх ураження лазерною зброєю. Але це ускладнить технологію виробництва і призведе до збільшення ціни засобів атаки.

Чому лазерна зброя чудово підходить для захисту України

Система Dragonfire має низку суттєвих переваг перед класичними системами ППО. По-перше, для своєї роботи вона потребує лише електроенергії, тож вартість одного «пострілу» з Dragonfire становить від 1 до 10 доларів, що значно дешевше, ніж у системах ППО навіть з автоматичними зенітними гарматами, де один снаряд може коштувати до 2000 доларів. До того ж, лазерна зброя не має зносу ствола, на відміну від гармат, які потребують повної заміни після певної кількості пострілів.

Економічні переваги Dragonfire стають ще більш виразними, коли йдеться про збиття складних цілей, таких як крилаті та балістичні ракети. Вартість однієї ракети ППО може сягати кількох мільйонів доларів, що робить Dragonfire значно вигіднішим рішенням, навіть враховуючи вартість самої системи й витраченої електроенергії.

Впровадження лазерної зброї Dragonfire в Україні матиме суттєві переваги, навіть якщо спрямувати її лише на знищення ворожих безпілотників. Завдяки своїй точності та дешевизні використання, Dragonfire стане серйозною проблемою для російських "шахедів", роблячи їх легкими мішенями.

За умови збиття дронів за допомогою лазера, це частково розвантажить класичні ракетні засоби ППО, ракети для яких доцільніше використовувати для збиття складніших повітряних цілей.

Dragonfire матиме й значну економічну перевагу навіть перед переносними ручними зенітними комплексами (ПЗРК) типу "Ігла" чи FIM-92 Stinger. Адже вартість одного такого ПЗРК сягає близько 70 000 доларів.

Чому Британії вигідно надати Україні таку зброю

Хоча рішення про передачу Україні лазерної системи Dragonfire ще не ухвалене, воно може мати значні переваги як для України, так і для Великої Британії.

Для України Dragonfire стане потужним доповненням до системи протиповітряної оборони, що допоможе захистити країну від дронів та ракет. Крім того, бойове використання системи надасть цінні дані про її ефективність та можливості для вдосконалення, що допоможе Україні у розробці власних подібних технологій.

Для Великої Британії передача Dragonfire Україні стане чудовою можливістю продемонструвати цю нову розробку на світовому ринку озброєнь. Успішне використання системи в Україні може призвести до значного зростання експортних замовлень на Dragonfire, що принесе Британії значні економічні вигоди. Така «реклама» може виявитись надзвичайно ефективною, адже зброя буде використовуватись не на тестових полігонах, а в реальних бойових умовах.

Важливо зазначити, що передача Dragonfire Україні, ймовірно, супроводжуватиметься певними обмеженнями. Зважаючи на секретність технологій, що використовуються в цій системі, Велика Британія може наполягати на тому, щоб Dragonfire використовувалась лише для оборони тилових українських міст, унеможливлюючи захоплення та копіювання цієї технології Росією.

Загалом, передача Dragonfire Україні може стати вигідним кроком для обох країн, зміцнивши обороноздатність України та сприяючи розвитку британської оборонної промисловості.