Спікер Палати представників представить новий законопроєкт із допомогою Україні, який ще має подолати спротив у Сенаті

Всупереч волі радикальних республіканців у Палаті представників спікер Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) оголосив у середу, що винесе на голосування довгоочікуваний законопроєкт про допомогу Україні.

Замість вже ухваленого Сенатом законопроєкту, який передбачає виділення допомоги Києву на суму 61 млрд доларів, Палата представників пропонує власні три, один з яких передбачає надання Україні 10 мільярдів із цієї суми у формі позики для підтримання її уряду, а решту – як військову допомогу.

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Оскільки це зовсім новий законопроєкт, він має бути схвалений Сенатом, де знову може застрягнути через непоступливих республіканців. За регламентом Сенату, достатньо 60 голосів (10 від республіканців на додачу до 50 від демократів), щоб цей новий закон був негайно поставлений на голосування в сесійній залі.

Тоді його мають прийняти без поправок, а потім подати на підпис Президентові Джо Байдену. Якщо ж будуть внесені поправки, то законопроєкт знову повернуть до Палати представників, де він знову має бути поставлений на голосування, яке спікер Джонсон знову може заблокувати.

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Голосування в нижній палаті призначене на суботу. Сума допомоги, вказана в цих трьох законопроєктах, разом складає ті ж самі 95 млрд доларів, за які раніше проголосував Сенат. У разі прийняття вони будуть направлені до верхньої палати. Аналітики вважають, що ймовірніше за все, вони надійдуть туди одним документом.

У пояснювальній записці Джонсон написав колегам: «Сьогодні, після багатьох зауважень членів Палати і дискусій, Регламентний комітет опублікує тексти трьох законопроєктів про фінансування інтересів національної безпеки США та їхніх союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні і Україні, включно з наданням допомоги у формі позики і посиленням заходів щодо звітності”.

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Четвертий законопроєкт стосується продажу заморожених російських активів і запровадження жорсткіших санкцій проти Москви.

Надання частини допомоги Україні у формі позики (за що виступає колишній президент Дональд Трамп) мало втихомирити деяких праворадикальних республіканців, але є невелика група республіканців, які все одно проти винесення на голосування будь-якої допомоги Україні. Вони навіть вимагають відставки Джонсона.

Марджорі Тейлор (республіканка від штату Джорджія), яка найжорсткіше й найголосніше виступає проти фінансової допомоги Україні, вже направила подання на звільнення Спікера з посади. Інсайдери у Вашингтоні вважають, що ця ініціатива не має перспектив у Палаті представників, яка ще не оговталась від хаосу, спричиненого зняттям із посади попередника Джонсона Кевіна МакКарті. А союзники Тейлора Гріна, особливо республіканці Метт Гетц (від Флориди) і Чіп Рой (від Техасу), висловлюють обурення тим, що відносно новий спікер виносить на голосування законопроєкти з допомогою іншим країнам, які підтримують демократи.

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Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС у Брюсселі

Після російського ракетного удару по Чернігову, від якого загинули 17 людей, Президент Володимир Зеленський закликав лідерів європейських держав надати більше систем протиповітряної оборони для захисту цивільної інфраструктури, що все більше потерпає від російських атак.

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Звертаючись по відеозв’язку до учасників Європейської ради, яка розпочалася в середу в Брюсселі, Зеленський сказав: “ Ми все ще переконуємо, що нам потрібно захистити Європу від балістичних ракет та від «шахедів», від крилатих ракет та від бомб. , як це відбулося в небі Ізраїлю та інших країн регіону. Наше Українське небо та небо наших сусідів заслуговують на такий же рівень безпеки. Я вдячний кожному, хто також розуміє наші потреби у безпеці як необхідність рівної безпеки для всіх, оскільки всі життя мають однакову цінність”.

Полонений російський військовий отримав 12 років за воєнні злочини в Бучі

У середу Служба безпеки України повідомила, що полонений російський військовий був засуджений на 12 років за участь у звірствах у Бучі в лютому 2022 року.

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29-річний Радік Гукасян, який служив у 331-му десантному полку 98-ї дивізії ВДВ, разом з іншими солдатами розстріляв автівку з людьми, а потім закопав тіло вбитого чоловіка в лісі.

Слідчі встановили, що за перший місяць повномасштабного вторгнення росіяни скоїли в Бучі та Бучанському районі понад 9 000 воєнних злочинів. Серед цих злочинів – вбивство 1 400 мирних громадян, у тому числі 37 дітей. Російські солдати грабували помешкання українців і викрадали місцевих мешканців.

Гукасян отримав менший термін за співпрацю зі слідством.

Московські війська продовжують просуватися на Авдіївському напрямку

За останній тиждень російські війська просунулися ще далі в Донецькій області. Про це свідчать фото- і відеоматеріали, на які посилається Інститут вивчення війни (ISW).

Західніше від раніше захопленої Авдіївки окупанти взяли під контроль ділянки залізниці на південний захід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки), а також просунулись у західній частині Орлівки (на захід від Авдіївки).

Бої тривали в н.п. Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Уманське і біля Первомайського.

Як повідомляє ISW, західніше Донецька підрозділи 5-ї мотопіхотної бригади підійшли до цегельного заводу в Красногорівці. Бої тривали біля Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди і Водяного.

Росіяни перервали мовлення супутникових телеканалів на всю країну

У середу більше десяти супутникових телеканалів мали проблеми з передачею сигналу. Про це повідомила Українська правда.

1+1 Media – один із найбільших українських медіахолдингів – повідомив про проблеми з передачею сигналу на кількох із своїх 39 каналів. 24-й Канал також повідомив про зникнення сигналу від свого транспондера Astra 4A 11766 H.

“З березня РФ активно глушить супутниковий сигнал українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat”, – заявили в 1+1 Media.

За словами речника 1+1 Media, фахівці “розбираються і шукають усі можливі способи відновити послуги”.