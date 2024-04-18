Протягом найближчих декількох тижнів Україна отримає від Німеччини зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM. Це буде вже четвертий ЗРК такого типу, наданий Німеччиною на озброєння Україні.

Про це повідомив керівник компанії Diehl Defence, яка виробляє ЗРК Iris-T SLM Гельмут Раух, передає BILD.

"Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — лише за кілька тижнів", — сказав він.

Зазначимо, що Раух прибув до України разом з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком. Про його візит не було оголошено.

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"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки і миру в Європі важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їй допомагали", — заявив Габек.

Загалом Німеччина пообіцяла надати Україні ще шість одиниць IRIS-T і очікує отримати першу з шести систем для своїх ВПС у жовтні 2024 року.

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Візит віцеканцлера Німеччини до Києва

Сьогодні, 18 квітня, до Києва приїхав віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек. Він прибув до України разом із бізнес-делегацією.

У центрі уваги поїздки — нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, екстрена допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

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Під час візиту міністр економіки також планує обговорити підготовку до конференції з відновлення України, яка планується в Берліні в червні.

Україні потрібні сучасні системи ППО для захисту енергетики

"Це може зупинити тільки ППО - конкретні системи, такі як "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз - потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", - сказав Президент України, виступаючи по відеозв'язку на засіданні Євроради.

Він визнав, що "російська армія відчуває свою силу практично в усьому, що належить до збройного компонента. І саме завдяки цій силі - в артилерії, в техніці, в умінні діяти в небі - вони чинять на нас тиск на фронті і поступово рухаються. Путін тепер сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед наших солдатів".