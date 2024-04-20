В Україні стартувала «Національна програма підготовки фахівців з реставрації памʼяток культурної спадщини».

У планах - популяризація професії реставратора, відкриття відповідних кафедр у вищих навчальних закладах, організація навчання та практики, зокрема й за кордоном.

Про це розповіли в Всеукраїнській асоціації охорони культурної спадщини.

В Україні немає кафедр, де навчали б фахівців-реставраторів

В організації зазначили, що зараз в Україні немає кафедр, де б готували таких фахівців, а спеціальностям з реставрації виділяють мінімальну кількість навчальних годин.

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За словами голови ВАОКС Олександра Никоряка, в професію приходить мало молодих спеціалістів-ентузіастів. Зараз в Україні працює лише невелика група фахівців-реставраторів найвищого класу. Але цього недостатньо.

Питання відновлення культурної спадщини особливо гостро постало під час війни, яку розв'язала Росія проти України.

Росія пошкодила або зруйнувала понад тисячу памʼяток культури в Україні

За даними Міністерства культури, від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або зруйнувала понад тисячу пам'яток культурної спадщини в Україні.

«Зараз перед нами постає завдання відновлювати такі об'єкти принаймні там, де це дозволяє зробити безпекова ситуація. Адже матеріальна культурна спадщина є фізичним втіленням нашої ідентичності, яку Росія намагається знищити», - зазначив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

У Всеукраїнській асоціації охорони культурної спадщини кажуть, що для відновлення культурної спадщини зусиль лише держави й громадських організацій недостатньо. Тому хочуть залучати й бізнес.

«Українське суспільство уже розуміє важливість збереження та відновлення культурної спадщини, тепер потрібно заохотити бізнес до свідомого інвестування, яке передбачає рішення з відновлення та пристосування старих будівель до 21 сторіччя, зберігаючи та відновлюючи їхні історичні ознаки», - розповів голова Всеукраїнської асоціації охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

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Голова Всеукраїнської асоціації охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

«Національна програма підготовки фахівців з реставрації памʼяток культурної спадщини» стартувала 17 квітня.

Її розпочали з церемонії нагородження відзнаками та грошовими стипендіями студентів Національної академії образотворчого мистецтва та видатних українських архітекторів-реставраторів.