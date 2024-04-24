23 квітня від станції метро "Майдан Незалежності" до Жовтневого палацу утворилася довжелезна черга охочих поринути в атмосферу фатального для українських письменників часу. Реп-мюзикл "Ти [Романтика]" зібрав понад 2 тисячі глядачів.

Вистава тривала дві години без антракту, проте для глядачів все відбулось зі швидкістю світла. Kyiv Post розповідає найцікавіше про прем’єру вистави, від якої кожен просто затамовує подих.

Фото: Олександр Авраменко

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Про що мюзикл "Ти [Романтика]"

Фото: Олександр Авраменко

Реп-мюзикл "Ти [Романтика]" розповідає про життя та загибель митців Розстріляного Відродження у раніше невідомому українському глядачеві форматі. У виставі яскраво, метафорично та поетично висвітлена одна з найтрагічніших сторінок історії українського письменства.

Головні герої - Тичина, Сосюра, Хвильовий, Курбас, Вишня, Семенко. Вони - письменники, що живуть у будинку “Слово”, вони - це нова хвиля української літератури, яку потім знищила совєцька репресивна машина.

Актори розповідають найяскравіші моменти та подробиці життя митців, які прагнули відділити українську літературу від російської та працювали над її розвитком на світовій арені.

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На сцені у Жовтневому палаці глядачі побачили неймовірну інтерпретацію шляхів різних письменників, перед якими був однаковий вибір - віршики про пошану комунізму та партії або відмова у публікаціях та загибель.

Фото: Олександр Авраменко

Фото: Олександр Авраменко

Актори мюзиклу показали щоденне життя героїв, які в реаліях радянського побуту, намагалися творити на тлі тотальних репресій. Історія, що розгортається на сцені, захоплює та розбиває вщент.

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Нагадування про страшне минуле українського слова лякає, хвилює, змушує переживати все. Неможливо не пропустити через себе трагедії митців, які опинилися в тенетах тоталітаризму, безмежно жорсткого, цинічного і брехливого.

Особливо вразили монологи Михайля Семенка, Миколи Хвильового та КДБшника Топорова. Весь біль та фатальність періоду передана яскраво та масштабно.

Самогубство Хвильового, душевні муки прорадянського Тичини, ризикований театр Курбаса, скандальний епатаж Семенка - кожен з цих станів автори проєкту МУР передали так, що глядачі насправді майже повірили в реінкарнацію письменників на сцені.

Загалом, мюзикл - це сучасний емоційний погляд на письменників Розстріляного Відродження. Яскраві декорації та софіти дисонують з духом величезної національної трагедії. І в цьому головна фішка цієї вистави. Творці мюзиклу показали власний альтернативний погляд на українських митців того часу.

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Замість чергової інтерпретації шаблонних фактів зі шкільної програми письменників показали живими людьми, у яких були побутові проблеми та які жили у тій совєтській жорстокій реальності. Письменники Розстріляного Відродження за сюжетом мюзиклу - це просто українці, які прагнуть розвивати української літератури.

Після прем’єри команда реп-мюзиклу говорила про те, що у виставі багато метафор та прихованих сенсів. Деякі з них уважний глядач напевно побачить, інші - залишаться помітними лише для акторів і творців "Ти [Романтика]".

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Про балет та декорації

Фото: Олександр Авраменко

Під керівництвом одного із засновників проєкту МУР Олександра Хоменка на сцені Жовтневого палацу відбулося дійство, в якому взяли участь 14 акторів, 12 танцівників та 5 live музикантів.

Музику до мюзиклу написав Віктор Ткаченко, він же композитор альбому "Ти [Романтика]", режисер хореографії - Інна Матюшина, а костюми для всієї трупи створювала студія Лесі Патоки.

Олександр Хоменко про мюзикл, тур, плани та авдиторію

Режисер та актор мюзиклу Олександр Хоменко розповів, що реп-мюзикл "Ти [Романтика]" це перший, напевно, в Україні історичний оригінальний мюзикл, який дає можливість подивитися на живих письменників, на живих людей.

Він зауважив, що це не вистава про трагедію Розстріляного Відродження, "бо скільки вже можна сумувати".

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Фото: Олександр Авраменко

Фото: Олександр Авраменко"Це не вистава про те, що головня ідея в тому, що «треба любити Україну і тоді все буде добре». Ні. Цього недостатньо.

Це вікно у минуле, коли ти приходиш і розчиняєшся в харківському Будинку "Слово", у тому епосі, у діалогах Сосюри, Хвильового. Ось що таке романтика — це можливість подорожувати у часі”, - розповів Хоменко.

На питання Kyiv Post що буде далі та які майбутні плани МУРу Хоменко відповів, що мюзикл відправляється у всеукраїнський тур - у 16 містах відтворять повну версію реп-вистави.

За словами команди проєкту, аудиторію "Ти [Романтика]" неможливо обмежити і віднести до певної категорії. Три солдаути і розкуплені квитки за 15 годин говорять самі за себе.