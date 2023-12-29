ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
2 дні тому
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
Війна в Україні
січ. 23, 13:30
"Ми трохи почаклували" - як українські партизани "спокусили" російських солдатів, а потім отруїли їх
Маріупольські партизани розповіли Kyiv Post, як вони створили "уявну чарівну жінку" в соціальній мережі, щоб отримати інформацію про російські війська, яку потім використали для їх отруєння.
Росія
січ. 21, 12:23
Спецоперація СБУ: українські дрони атакували газовий термінал Морського торгового порту в Ленінградській області
Джерела Kyiv Post підтверджують, що по цілі успішно відпрацювали дрони СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі.
Війна в Україні
січ. 21, 10:51
Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації.
Війна в Україні
січ. 19, 12:04
Джерела у спецслужбах повідомили Kyiv Post, що дані атаки безпілотників - операції ГУР Міноборони. У результаті удару по Брянській області "база палає", уточнив співрозмовник видання.
Путін
січ. 18, 11:50
Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили: вночі 18 січня Україна атакувала безпілотниками Петербурзький нафтовий термінал. Маршрут дронів пролягав над одним із палаців Путіна на Валдаї
Війна в Україні
січ. 16, 18:00
Київ може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські атлети. Окрім цього, є питання щодо участі іранських спортсменів, оскільки Іран постачає РФ ударні дрони.
січ. 13, 11:29
Цифровізація майже кожного аспекту людського життя є основою нової синергії між Україною та однією із її найближчих сусідок та партнерок.
Війна в Україні
січ. 4, 11:24
Джерела Kyiv Post в спецслужбах повідомляють, що сьогодні вночі на аеродромі “Шагол” в Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
січ. 3, 15:02
Про візити команди президента України до Аргентини та Вашингтону, результати саміту Україна - Північна Європа та плани Києва щодо Формули миру на 2024-й - у третій частині інтерв’ю з Ігорем Жовквою.
Війна в Україні
гру. 29, 2023
У ГУР запевняють, що про злам Signal не йдеться, а спам-розсилка є черговою спробою тиску на українське суспільство.
гру. 29, 2023
В ОПУ Орбана називають бажаним гостем в Україні, у Верховній Раді закликають вирішити “угорське питання”
Про офіційну позицію Києва щодо Угорщини та шляхи налагодження відносин між державами Kyiv Post розповіли заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква, а також представники українського парламенту.
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Навколо особи російського пропагандиста Красовського, який закликав до геноциду українців, відбуваються дивні події. Kyiv Post стало відомо, що з його квартири вивезли труп невідомої особи
гру. 25, 2023
Ігор Жовква: "Про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізнались у літаку"
Шлях України до євроінтеграції у період великої війни та можливі виклики на наступних етапах підсумував в інтерв’ю з Kyiv Post заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.
Війна в Україні
гру. 25, 2023
Джерела Kyiv Post у воєнній розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли. Ексдиректор Russia Today прославився тим, що в прямому ефірі закликав топити і палити українських дітей.
Війна в Україні
2 дні тому
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
Війна в Україні
січ. 23, 13:30
"Ми трохи почаклували" - як українські партизани "спокусили" російських солдатів, а потім отруїли їх
Маріупольські партизани розповіли Kyiv Post, як вони створили "уявну чарівну жінку" в соціальній мережі, щоб отримати інформацію про російські війська, яку потім використали для їх отруєння.
Росія
січ. 21, 12:23
Спецоперація СБУ: українські дрони атакували газовий термінал Морського торгового порту в Ленінградській області
Джерела Kyiv Post підтверджують, що по цілі успішно відпрацювали дрони СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі.
Війна в Україні
січ. 21, 10:51
Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації.
Війна в Україні
січ. 19, 12:04
Джерела у спецслужбах повідомили Kyiv Post, що дані атаки безпілотників - операції ГУР Міноборони. У результаті удару по Брянській області "база палає", уточнив співрозмовник видання.
Путін
січ. 18, 11:50
Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили: вночі 18 січня Україна атакувала безпілотниками Петербурзький нафтовий термінал. Маршрут дронів пролягав над одним із палаців Путіна на Валдаї
Війна в Україні
січ. 16, 18:00
Київ може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські атлети. Окрім цього, є питання щодо участі іранських спортсменів, оскільки Іран постачає РФ ударні дрони.
січ. 13, 11:29
Цифровізація майже кожного аспекту людського життя є основою нової синергії між Україною та однією із її найближчих сусідок та партнерок.
Війна в Україні
січ. 4, 11:24
Джерела Kyiv Post в спецслужбах повідомляють, що сьогодні вночі на аеродромі “Шагол” в Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
січ. 3, 15:02
Про візити команди президента України до Аргентини та Вашингтону, результати саміту Україна - Північна Європа та плани Києва щодо Формули миру на 2024-й - у третій частині інтерв’ю з Ігорем Жовквою.
Війна в Україні
гру. 29, 2023
У ГУР запевняють, що про злам Signal не йдеться, а спам-розсилка є черговою спробою тиску на українське суспільство.
гру. 29, 2023
В ОПУ Орбана називають бажаним гостем в Україні, у Верховній Раді закликають вирішити “угорське питання”
Про офіційну позицію Києва щодо Угорщини та шляхи налагодження відносин між державами Kyiv Post розповіли заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква, а також представники українського парламенту.
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Навколо особи російського пропагандиста Красовського, який закликав до геноциду українців, відбуваються дивні події. Kyiv Post стало відомо, що з його квартири вивезли труп невідомої особи
гру. 25, 2023
Ігор Жовква: "Про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізнались у літаку"
Шлях України до євроінтеграції у період великої війни та можливі виклики на наступних етапах підсумував в інтерв’ю з Kyiv Post заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.
Війна в Україні
гру. 25, 2023
Джерела Kyiv Post у воєнній розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли. Ексдиректор Russia Today прославився тим, що в прямому ефірі закликав топити і палити українських дітей.