ЕКСКЛЮЗИВ

Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
2 дні тому
ПОГЛЯД: Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
David Root
Ще один російський нафтопереробний завод став черговою ціллю СБУ - джерела ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 25, 12:51
Ще один російський нафтопереробний завод став черговою ціллю СБУ - джерела
Нафтобаза в Туапсе - це вже четвертий російський нафтогазопереробний об'єкт, по якому Київ завдав удару за останні шість днів.
Катерина Захарченко
"Ми трохи почаклували" - як українські партизани "спокусили" російських солдатів, а потім отруїли їх ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 23, 13:30
"Ми трохи почаклували" - як українські партизани "спокусили" російських солдатів, а потім отруїли їх
Маріупольські партизани розповіли Kyiv Post, як вони створили "уявну чарівну жінку" в соціальній мережі, щоб отримати інформацію про російські війська, яку потім використали для їх отруєння.
Катерина Захарченко
Спецоперація СБУ: українські дрони атакували газовий термінал Морського торгового порту в Ленінградській області ЕКСКЛЮЗИВ
Росія
січ. 21, 12:23
Спецоперація СБУ: українські дрони атакували газовий термінал Морського торгового порту в Ленінградській області
Джерела Kyiv Post підтверджують, що по цілі успішно відпрацювали дрони СБУ - ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі.
Катерина Захарченко
За успішною атакою на військовий завод у Тульській області стоїть ГУР - джерело ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 21, 10:51
За успішною атакою на військовий завод у Тульській області стоїть ГУР - джерело
Сьогодні вночі українські безпілотники атакували Тулу, Орел та Смоленськ Російської Федерації. 
Катерина Захарченко
ГУР стоїть за атаками на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом - джерела ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 19, 12:04
ГУР стоїть за атаками на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом - джерела
Джерела у спецслужбах повідомили Kyiv Post, що дані атаки безпілотників - операції ГУР Міноборони. У результаті удару по Брянській області "база палає", уточнив співрозмовник видання.
Юлія Струк
Українські дрони влучили в нафтобазу в Петербурзі, пролетівши над палацом Путіна на Валдаї ЕКСКЛЮЗИВ
Путін
січ. 18, 11:50
Українські дрони влучили в нафтобазу в Петербурзі, пролетівши над палацом Путіна на Валдаї
Джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомили: вночі 18 січня Україна атакувала безпілотниками Петербурзький нафтовий термінал. Маршрут дронів пролягав над одним із палаців Путіна на Валдаї
Катерина Захарченко
Україна може бойкотувати Олімпіаду в Парижі – міністр спорту ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 16, 18:00
Україна може бойкотувати Олімпіаду в Парижі – міністр спорту
Київ може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські атлети. Окрім цього, є питання щодо участі іранських спортсменів, оскільки Іран постачає РФ ударні дрони.
Марина Шашкова
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Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Україна та Румунія домовилися про розширення співпраці в галузі цифрових технологій ЕКСКЛЮЗИВ
 
січ. 13, 11:29
ПОГЛЯД: Україна та Румунія домовилися про розширення співпраці в галузі цифрових технологій
Цифровізація майже кожного аспекту людського життя є основою нової синергії між Україною та однією із її найближчих сусідок та партнерок.
Олексій Леонов
В Росії згорів винищувач Су-34 - джерело ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 4, 11:24
В Росії згорів винищувач Су-34 - джерело
Джерела Kyiv Post в спецслужбах повідомляють, що сьогодні вночі на аеродромі “Шагол” в Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Катерина Захарченко
Ігор Жовква про дипломатичну роботу команди Зеленського у 2023 році та плани на 2024-й ЕКСКЛЮЗИВ
 
січ. 3, 15:02
Ігор Жовква про дипломатичну роботу команди Зеленського у 2023 році та плани на 2024-й
Про візити команди президента України до Аргентини та Вашингтону, результати саміту Україна - Північна Європа та плани Києва щодо Формули миру на 2024-й - у третій частині інтерв’ю з Ігорем Жовквою.
Вікторія Степаненко
Українські військові отримують «новорічну» спам-розсилку від росіян у Signal: що каже розвідка ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
гру. 29, 2023
Українські військові отримують «новорічну» спам-розсилку від росіян у Signal: що каже розвідка
У ГУР запевняють, що про злам Signal не йдеться, а спам-розсилка є черговою спробою тиску на українське суспільство.
Юлія Струк
В ОПУ Орбана називають бажаним гостем в Україні, у Верховній Раді закликають вирішити “угорське питання” ЕКСКЛЮЗИВ
 
гру. 29, 2023
В ОПУ Орбана називають бажаним гостем в Україні, у Верховній Раді закликають вирішити “угорське питання”
Про офіційну позицію Києва щодо Угорщини та шляхи налагодження відносин між державами Kyiv Post розповіли заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква, а також представники українського парламенту.
Вікторія Степаненко
З квартири ексдиректора Russia Today Красовського вивезли невпізнаний труп - джерело ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
гру. 28, 2023
З квартири ексдиректора Russia Today Красовського вивезли невпізнаний труп - джерело
Навколо особи російського пропагандиста Красовського, який закликав до геноциду українців, відбуваються дивні події. Kyiv Post стало відомо, що з його квартири вивезли труп невідомої особи
Катерина Захарченко
Ігор Жовква: "Про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізнались у літаку" ЕКСКЛЮЗИВ
 
гру. 25, 2023
Ігор Жовква: "Про відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС ми з президентом дізнались у літаку"
Шлях України до євроінтеграції у період великої війни та можливі виклики на наступних етапах підсумував в інтерв’ю з Kyiv Post заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.
Вікторія Степаненко
Ексдиректора Russia Today отруїли - джерело ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
гру. 25, 2023
Ексдиректора Russia Today отруїли - джерело
Джерела Kyiv Post у воєнній розвідці повідомили, що пропагандиста Красовського отруїли. Ексдиректор Russia Today прославився тим, що в прямому ефірі закликав топити і палити українських дітей.
Катерина Захарченко