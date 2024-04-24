Європейська комісія сьогодні перерахувала Україні 1,5 млрд євро в межах Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро, що був створений у багаторічному бюджеті ЄС.

Про це у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Україна несе важкий тягар на своїх плечах для всіх нас. Сьогодні ми перерахували додаткові 1,5 мільярда євро в рамках Українського фонду у 50 мільярдів євро. Це важливо для того, щоб підтримувати дієздатність Української держави під час відбиття (атак) агресора. Європа залишається об’єднаною та рішучою», - підкреслила вона.

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Як повідомлялося, під час надзвичайної зустрічі 1 лютого 2024 року Європейська рада ухвалила рішення щодо створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в багаторічному бюджеті ЄС. Виплати за цією програмою обумовлені виконанням положень так званого Українського плану, який передбачає зусилля з реформ і відбудови країни.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

У березні ЄС вже виплатив Україні перехідне фінансування в обсязі 4,5 мільярда євро. Після траншу, перерахованого сьогодні, допомога, яку ЄС вже надав для України за новою програмою фінансування, становить 6 мільярдів євро.

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Загальний обсяг фінансової допомоги ЄС для України та її народу в період з лютого 2022 року сягнув 98,5 мільярда євро.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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