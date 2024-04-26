Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США сказав на умовах анонімності журналістам Франс-Пресс (AFP) та інших інформагенцій, що поставка Києву американських ракет великої дальності ATACMS має стати сигналом для Берліна, щоб той нарешті вчинив так само зі своїми довгоочікуваними ракетами Taurus.

У середу Держдепартамент США оголосив, що вже передав Україні ракети з дальністю 300 км, і що ця поставка не стосувалася 61-мільярдного пакету допомоги, який цього тижня схвалив Конгрес і підписав президент. Від Франції та Великої Британії Київ також отримав ракети майже такої дальності – SCALP і Storm Shadow.

Advertisement

Адміністрація президента Володимира Зеленського вже місяцями марно благає Німеччину надати свої ракети Taurus із дальністю до 500 км, якими Україна могла б уражати цілі в глибині території Росії.

“Щодо ракет Taurus... це вирішувати Німеччині, – сказав журналістам у четвер представник Пентагону. – Але те, що США дали свої ATACMS, а Британія і Франція раніше вирішили надати свої далекобійні ракети, – ми, звичайно, сподіваємося, що це якось вплине”, – сказав представник Пентагону.

Politico: До пакету допомоги від США увійдуть ракети для систем Patriot і РСЗВ HIMARS, а також ракети класу повітря-повітря

Advertisement

У четвер видання «Politico» повідомило, що після схвалення допомоги Україні на суму майже 61 млрд доларів США поставлять Києву, серед іншого, “боєприпаси для систем ППО/ПРО Patriot, артилерійські снаряди, дрони і протидронову зброю, а також ракети класу “повітря-повітря” для винищувачів”, але багато з цього Україні доведеться чекати довго.

Видання цитує двох неназваних посадовців, які сказали, що Вашингтон підписує військові контракти на постачання загальною вартістю 6 млрд доларів, і що деталі вже в п’ятницю оприлюднить міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України (неформально відомої як «група Рамштайн»).

Advertisement

Інформація про конкретні типи озброєння й часові терміни доставлення очікуються з великим нетерпінням, особливо після того, як «Politico» написало, що Україна, ймовірно, ще кілька років не отримає деяку зброю і техніку, в тому числі “боєприпаси для РСЗВ HIMARS і систем ППО NASAMS, оскільки гроші на це виділяються через програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні – ред.)”.

Іншими словами, ці боєприпаси Україна отримуватиме не прямо з американських складів, а після виконання контрактів на виробництво цих боєприпасів.

«Politico» цитує заступника міністра оборони США з питань закупівель Вільяма Лапланта, який сказав цього тижня: “Росіяни переходять … на роботу в три зміни без вихідних… Залежно від того, кому вірити, вони витрачають [на війну] 6-7 відсотків свого ВВП, а ми – приблизно 3,2 відсотка”.

Advertisement

Україна просить Катар допомогти повернути щонайменше 561 дитину

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у соцмережах, що передав перемовникам у Катарі список імен незаконно вивезених росіянами українських дітей. У списку 561 дитина.

Катар нещодавно сприяв численним перемовинам між країнами Заходу і російсько-іранським альянсом. Там також відбувалися перемовини щодо повернення дітей, вивезених Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Лубінець, який останні два дні домовлявся з представниками Катару, наголосив, що Київ не веде з Москвою ніяких прямих перемовин.

Advertisement

Очікується, що після цих зустрічей перша група українських дітей повернеться додому вже невдовзі.

Лубінець зауважив, що серед викрадених дітей є сироти, але вони ще не були предметом перемовин: “Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу… Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними, таких дітей може бути понад 3600”.