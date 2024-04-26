Високопоставлений чиновник Міністерства оборони США сказав на умовах анонімності журналістам Франс-Пресс (AFP) та інших інформагенцій, що поставка Києву американських ракет великої дальності ATACMS має стати сигналом для Берліна, щоб той нарешті вчинив так само зі своїми довгоочікуваними ракетами Taurus.
У середу Держдепартамент США оголосив, що вже передав Україні ракети з дальністю 300 км, і що ця поставка не стосувалася 61-мільярдного пакету допомоги, який цього тижня схвалив Конгрес і підписав президент. Від Франції та Великої Британії Київ також отримав ракети майже такої дальності – SCALP і Storm Shadow.
Адміністрація президента Володимира Зеленського вже місяцями марно благає Німеччину надати свої ракети Taurus із дальністю до 500 км, якими Україна могла б уражати цілі в глибині території Росії.
“Щодо ракет Taurus... це вирішувати Німеччині, – сказав журналістам у четвер представник Пентагону. – Але те, що США дали свої ATACMS, а Британія і Франція раніше вирішили надати свої далекобійні ракети, – ми, звичайно, сподіваємося, що це якось вплине”, – сказав представник Пентагону.
Politico: До пакету допомоги від США увійдуть ракети для систем Patriot і РСЗВ HIMARS, а також ракети класу повітря-повітря
У четвер видання «Politico» повідомило, що після схвалення допомоги Україні на суму майже 61 млрд доларів США поставлять Києву, серед іншого, “боєприпаси для систем ППО/ПРО Patriot, артилерійські снаряди, дрони і протидронову зброю, а також ракети класу “повітря-повітря” для винищувачів”, але багато з цього Україні доведеться чекати довго.
Видання цитує двох неназваних посадовців, які сказали, що Вашингтон підписує військові контракти на постачання загальною вартістю 6 млрд доларів, і що деталі вже в п’ятницю оприлюднить міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України (неформально відомої як «група Рамштайн»).
Інформація про конкретні типи озброєння й часові терміни доставлення очікуються з великим нетерпінням, особливо після того, як «Politico» написало, що Україна, ймовірно, ще кілька років не отримає деяку зброю і техніку, в тому числі “боєприпаси для РСЗВ HIMARS і систем ППО NASAMS, оскільки гроші на це виділяються через програму USAI (Ініціатива сприяння безпеці в Україні – ред.)”.
Іншими словами, ці боєприпаси Україна отримуватиме не прямо з американських складів, а після виконання контрактів на виробництво цих боєприпасів.
«Politico» цитує заступника міністра оборони США з питань закупівель Вільяма Лапланта, який сказав цього тижня: “Росіяни переходять … на роботу в три зміни без вихідних… Залежно від того, кому вірити, вони витрачають [на війну] 6-7 відсотків свого ВВП, а ми – приблизно 3,2 відсотка”.
Україна просить Катар допомогти повернути щонайменше 561 дитину
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у соцмережах, що передав перемовникам у Катарі список імен незаконно вивезених росіянами українських дітей. У списку 561 дитина.
Катар нещодавно сприяв численним перемовинам між країнами Заходу і російсько-іранським альянсом. Там також відбувалися перемовини щодо повернення дітей, вивезених Росією під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Лубінець, який останні два дні домовлявся з представниками Катару, наголосив, що Київ не веде з Москвою ніяких прямих перемовин.
Очікується, що після цих зустрічей перша група українських дітей повернеться додому вже невдовзі.
Лубінець зауважив, що серед викрадених дітей є сироти, але вони ще не були предметом перемовин: “Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу… Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними, таких дітей може бути понад 3600”.
Європа формально визнала вибори президента в Росії “недемократичними”, а його – нелегітимним
У четвер Європейський парламент – законодавчий орган Європейського Союзу – прийняв резолюцію, яка визнала березневі вибори Владіміра Путіна в Російській Федерації та на окупованих територіях України такими, що не відповідають базовим стандартам вільних демократичних виборів.
В резолюції “Про недемократичні президентські вибори і проведення їх на окупованих територіях” вказується, що ці вибори не були “ні вільними, ні чесними”. За неї проголосували 493 депутати, 11 проголосували проти, 18 утримались. Це означає, що ЄС офіційно не визнає Путіна президентом РФ. Європарламент також закликав усю міжнародну спільноту проголосити теж саме.
“…Оскільки вони були проведені на незаконно окупованих територіях України і навіть всередині Росії не були ні вільними, ні справедливими, не відповідали основним міжнародним виборчим стандартам, а отже не мали демократичної легітимності”, – йдеться в резолюції.
Європарламент також наголосив, що так звані президентські вибори в Росії “проходили в атмосфері страху та репресій, а також у контексті незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни проти України”.
Європейський парламент також закликав “обмежити відносини з Путіним питаннями, необхідними для регіонального миру, а також гуманітарними та правозахисними цілями, наприклад обміном ув'язнених, поверненням депортованих дітей в Україну або вимогами звільнення політичних в'язнів”.
🕊️Slovak MEP Miroslav Radačovský released a dove during a debate in the European Parliament. pic.twitter.com/Z0EbE9PvSq— NoComment (@nocomment) April 24, 2024
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