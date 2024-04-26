У Тернополі Сслужба безпеки України заочно оголосила підозру «чиновниці», яка схиляла жителів окупованої Каховки на Херсонщині до отримання російських паспортів.

Про це повідомляє Управління СБУ в Тернопільській області.

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з Росією пособниці з окупованої Каховки. Зловмисницею виявилася 44-річна жителька районного центру, яка до початку повномасштабного військового вторгнення росіян працювала головним бухгалтером Каховської міської ради.

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Зловмисниця отримала посаду від окупаціної влади РФ

Після захоплення міста загарбниками жінка добровільно пішла на співпрацю з представниками органів окупаційної адміністрації Херсонщини та очолила місцевий територіальний центр соціального обслуговування, який згодом росіяни перейменували у т. зв. «Государственное казенное учреждение Херсонской области «Каховский комплексный центр социального обслуживания населения».

Більше по темі До 15 років ув’язнення засудили ексдепутата, який коригував ракетні удари по Запоріжжю Служба безпеки України зібрала доказову базу на агента ФСБ, за координатами якого армія РФ здійснила серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Жінка допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері соціального забезпечення громадян на тимчасово окупованій території України. Вона контролювала дотримання своїми підлеглими положень законодавства РФ та організовувала виконання «центром» російських державних програм.

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Крім того, спілкуючись із представниками найбільш незахищених верств населення, зловмисниця переконувала їх у необхідності отримання російського паспорта і реєстрації в системі обов'язкового пенсійного страхування РФ.

Оскільки на даний час підозрювана переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронці вживають комплексних заходів для притягнення її до відповідальності за злочини проти України.

Яке покарання загрожує

"На підставі зібраних доказів фігурантці кримінального провадження заочно повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За співпрацю з ворогом їй загрожує до 12 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.