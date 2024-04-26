Новий пакет допомоги від Сполучених Штатів полегшить роботу протиповітряної оборони, яку протягом останнього місяця комбінованими атаками ворог намагався виснажити й перенавантажити.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Американська допомога полегшить роботу ППО

«Пакет допомоги від США полегшить нам дихання, оскільки ми вкрай потребуємо різних типів ракет, озброєнь, систем ППО. Ми бачили, як протягом останнього місяця комбінованими атаками ворог намагався виснажити наші системи, перенавантажити їх. Тому зараз будь-які ракети, в тому числі до різних систем, нам потрібні, оскільки це розхідний і дуже дорогий матеріал», – зазначив Євлаш.

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За його словами, Україні необхідні не лише Patriot, а й системи ППО малого та середнього радіусу дії. «Це дуже потрібно у боротьбі з безпілотниками типу «Шахед», – зазначив речник Повітряних сил.

США готують для України новий пакет військової допомоги на 6 млрд дол

Сьогодні у США планують оголосити про виділення для України нового масштабного пакета військової допомоги на 6 мільярдів доларів.

Новий масштабний пакет військової допомоги може містити протиартилерійські радари, тактичні транспортні засоби, ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot, дрони, артилерію, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.

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Минулий пакет військової допомоги Україні від США на 1 млрд дол

24 квітня Міністерство оборони США оголосило про виділення пакета військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів. Це перша допомога відтоді, як Конгрес ухвалив додаткове фінансування допомоги іноземним союзникам.

Новий пакет військової допомоги став 56-им, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority) – вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.