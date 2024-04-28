Вербна неділя - це одне з дванадцяти найбільших свят церковного календаря. В цей день багато людей відвідують церковні служби, а по дорозі купують гілочки верби, щоб освятити їх. Проте, чи знають всі суть та історію цього свята? Спробуємо розібратися, звідки воно походить та чому саме в Україні святять вербу.

Історія свята

Урочистий в'їзд Христа до Єрусалиму описується в усіх чотирьох Євангеліях Нового Заповіту. Ця подія відбулася одразу після воскресіння Лазаря з мертвих, яке сталося у Віфанії. Чудо воскресіння швидко рознеслося по всій окрузі, збираючи натовпи, які прагнули побачити Ісуса.

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Учні Христа привели йому молодого осла, на якому він урочисто в’їхав у міські брами Єрусалиму. Натовпи людей, що вийшли з міста назустріч, вітали його як Месію. З радісними вигуками: «Осанна Сину Давидовому! Благословенний, хто йде у Господнє Ім'я! Осанна на висоті!» - устеляли дорогу пальмовими гілками та своїм одягом.

Входження Ісуса Христа до Єрусалиму. Фото: sobor.com.ua

Прославлення Христа під час його урочистого в'їзду до Єрусалиму підкреслює його царську велич, яка не зникає навіть перед обличчям майбутніх страждань і ганебної смерті на хресті. Ці події чітко демонструють мінливість людської природи, адже ті самі люди, які вітали Ісуса як Месію з вигуками "Осанна Сину Давидовому!", через тиждень кричатимуть "Розіпни його! Розіпни!".

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Цей урочистий в'їзд Ісуса в місто на молодому віслюку, згідно з переказами, виконав пророцтво Захарії, яке було проголошене задовго до цих подій. Пророк передбачив, що Месія приїде до міста саме таким чином, і його зустрінуть з радістю та вигуками натовпу. Як описується в Євангеліях, цей вхід до Єрусалиму знаменує собою початок страждань Христа на хресті та втілення головної мети його приходу на землю - спасіння грішних людей.

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Тлумачення суті свята Вербної неділі

Вербна неділя, також відома як Пальмова неділя. Коли Ісус в'їжджав до міста, натовп людей вітав його, кидаючи під ноги пальмові гілки та одяг. Пальма в той час була символом життя, перемоги та незламності. В Україні, де пальми не ростуть, натомість використовують гілочки верби, адже саме вона навесні розпускається і цвіте, символізуючи оновлення та нове життя.

Вербна неділя. Фото: ua.korrespondent.net

Слово «осанна» походить з єврейської мови і дослівно означає «спаси ж». Це вигук хвали, який використовується для вираження пошани та поклоніння Богу.

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Месія означає "помазаник". Цей термін, який в іудейській та християнській релігіях використовується для позначення посланця Бога, який має з'явитися на Землі та врятувати людство від зла. В давні часи церемонія помазання була необхідною частиною сходження на трон царя. Цей ритуал символізував божественне благословення та вибір народу. Помазаник вважався священною особою, яка володіла особливою владою та відповідальністю перед своїми підданими.

Вербна неділя. Фото: ua.korrespondent.net

В'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму на молодому віслюку мав глибоке символічне значення. Згідно з єврейською традицією, переможці та царі в'їжджали до міста на коні або віслюку. В'їзд на коні часто знаменував початок війни, а на віслюку - мир та смирення. Обравши віслюка, Ісус наголосив на своїй скромності та миролюбності. Цим він протиставив себе земним царям, які прагнули влади та величі. Натомість народ, який зустрічав Ісуса, вітав його як царя, кидаючи під ноги пальмові гілки та одяг. Однак Христос казав, що його царство не належить цьому світу, воно Небесне.

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Одне з тлумачень, чому народ зустрічав Ісуса, як царя це те, що вони вірили, що він буде їхнім визволителем. Євреї чекали політичного визволителя від рабства Римської імперії. Після всіх чудес, що робив Христос, то всі мали надію, що саме він є тим визволителем, який дасть земну незалежність та нове царство. Проте месія прийшов дати людям інше Царство і іншу перемогу - над гріхом і смертю.

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Традиції Вербної неділі

Згідно з давньою традицією, в неділю, що припадає на тиждень перед Великоднем, у християнських церквах відбувається урочисте богослужіння, яке називається Вербною неділею. Під час богослужіння віряни несуть до церкви гілки верби, щоб освятити їх. Ці гілки символізують пальмові гілки, які люди кидали під ноги Ісусу, коли він в'їжджав до міста, вітаючи його як царя. Освячена верба вважається в народі оберегом.

Вербна неділя. Священник освячує вербу та людей. Фото: unian.ua

Після освячення гілочки верби зазвичай ставлять вдома біля ікон або в кутку хати. Їх зберігають протягом року до наступної Вербної неділі. Ця традиція символізує перемогу життя над смертю. В деяких регіонах також було прийнято висаджувати гілочки верби на городі чи біля поля. Це робилося з вірою, що освячена верба буде рости Богові на славу, а людям на згадку і принесе добрий урожай.

Вербна неділя. Священник освячує вербу та людей. Фото: wprostukraine.eu/ua

Вербна неділя знаменує собою урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму напередодні його розп'яття. Цей день слугує підтвердженням того, що Спаситель свідомо йшов на страждання заради спасіння людства. Це ще один привід нагадати про мінливість людської природи, адже натовп, який зустрічав Ісуса вигуками "Осанна!", через декілька днів вимагав його розп'яття. На противагу цьому, Вербна неділя – це про рішучість та вірність Христа своєму покликанню. Незважаючи на біль і несправедливість, він до кінця виконав свою місію на Землі.