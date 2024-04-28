Країни G7 мають визначитися із позицією щодо заморожених російських активів до саміту «Великої сімки» у червні.

Так прогнозує міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, дискусії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні досі тривають.

Конфіскація російських активів: дискусії тривають

«Скоріше за все, ця дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня. Буде досягнутий якийсь компроміс, який потім оформлять неформальним рішенням країн G7, який потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні», - розповів він в ефірі телемарафону.

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Міністр зазначив, що Сполучені штати зробили перший крок, ухваливши норму, яка надає адміністрації США право прийняти рішення про конфіскацію російських активів.

«Повністю, не повністю, відсотки, доходи від них - не має значення. Право було надано. США показали, що юридично це законно», - наголосив він.

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Використання заморожених активів РФ

Денис Малюська назвав три ймовірні сценарії.

Супероптимістичний сценарій передбачає повну конфіскацію заморожених російських активів.

За нейтрального сценарію, за словами Малюськи, буде вилучення доходів під певну позику, щоб такі доходи, нараховані на 10 років наперед, були виплачені вже зараз одним траншем.

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«Песимістичний сценарій - лише поточне відрахування доходів, нарахованих на суму російських активів. Це максимум 5 млрд євро на рік. Але, можливо, й менше. Це песимістичний сценарій. Наше завдання просити партнерів обрати найрадикальніший сценарій», - додав міністр.

Українська влада наполягає, щоб ці гроші передали Києву як відшкодування за збитки, завдані російською агресією.

З початку повномасштабного вторгнення США та партнери заморозили 300 мільярдів доларів російських активів. Більшість з них знаходяться у країнах ЄС і близько 5 мільярдів доларів - у США.

У середині квітня ПАРЄ закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України.

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Водночас в Офісі президента вважають, що у разі позитивного рішення прибутки від російських заморожених активів навряд чи підуть на закупівлю зброї для України. Найбільш ймовірно, що ці кошти передадуть до бюджету або направлять на відбудову.