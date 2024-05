У середу Держдепартамент США заявив, що російські війська застосовують проти українських солдатів задушливий газ хлорпікрин, заборонений міжнародними угодами.

“Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком. Воно викликане бажанням витіснити українські сили з укріплених позицій і таким чином досягти тактичних успіхів на полі бою”, – йдеться у пресрелізі Держдепартаменту.

Цю хімічну речовину, яку Німеччина широко застосовувала під час Першої світової війни, Організація із заборони хімічної зброї заборонила ще 30 років тому. Київ вже давно звинувачує Москву в незаконному застосуванні отруйних газів проти українських військ.

Держдепартамент вказав, що в російській армії діють “спеціалізовані підрозділи Військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБ), які відповідають за виявлення і усунення радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Ці підрозділи задіяні на постійній основі в російській програмі з розробки хімічної зброї. Вони також застосовували хлорпікрин як хімічну зброю проти українських військ”.

Держдепартамент оголосив нові санкції проти понад 280 російських юридичних і фізичних осіб, які сприяють «зовнішній агресії та внутрішнім репресіям».

На Першотравневому параді в Москві показали захоплену Західну техніку

На Першотравневому параді в Москві великі натовпи людей дивилися на Західні танки, броньовані машини та іншу техніку, захоплену в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Люди розглядають американську броньовану машину M2A2 Bradley, захоплену росіянами в Україні й виставлену на Поклонній горі. Москва, 1 травня 2024 р.

Метою параду, який пройшов у Парку Побєди, названому так на честь перемоги над німецькими фашистами у Другій світовій війні, було провести надумані паралелі між нею і так званою “спеціальною військовою операцією” в Україні, а також продемонструвати пересічному росіянину “приголомшливі успіхи” цієї операції.

Відвідувачі виставки дивляться на шведський БТР CV 940, захоплений росіянами в Україні й виставлений на Поклонній горі. Москва, 1 травня 2024 р.

Під час параду гіди намагалися донести цю ідею кореспонденту агенції Франс-Пресс (AFP).

Один із гідів – Андрей Любчиков – сказав: “Як і під час Другої світової, наші бійці воюють проти Заходу з його технологіями. І вони перемагають”.

Першотравневий мітинг російських прихильників Комуністичної партії в центрі Москви. 1 травня 2024 р. (Фото: ТАТЬЯНА МАКЄЄВА / AFP)

Серед 32 одиниць виставленої на показ техніки були німецькі танки Leopard різних модифікацій, пошкоджений американський танк Abrams, французька бойова броньована машина AMX-10, гаубиці, американські Humvee та БМП Bradley, британський БТР HUSKY і одна військова вантажівка турецького виробництва.

Все це називалося “Трофеї російської армії” і скрізь були прапори з написом “Перемога!”.