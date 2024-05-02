У середу Держдепартамент США заявив, що російські війська застосовують проти українських солдатів задушливий газ хлорпікрин, заборонений міжнародними угодами.
“Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком. Воно викликане бажанням витіснити українські сили з укріплених позицій і таким чином досягти тактичних успіхів на полі бою”, – йдеться у пресрелізі Держдепартаменту.
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Цю хімічну речовину, яку Німеччина широко застосовувала під час Першої світової війни, Організація із заборони хімічної зброї заборонила ще 30 років тому. Київ вже давно звинувачує Москву в незаконному застосуванні отруйних газів проти українських військ.
Держдепартамент вказав, що в російській армії діють “спеціалізовані підрозділи Військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБ), які відповідають за виявлення і усунення радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Ці підрозділи задіяні на постійній основі в російській програмі з розробки хімічної зброї. Вони також застосовували хлорпікрин як хімічну зброю проти українських військ”.
Держдепартамент оголосив нові санкції проти понад 280 російських юридичних і фізичних осіб, які сприяють «зовнішній агресії та внутрішнім репресіям».
На Першотравневому параді в Москві показали захоплену Західну техніку
На Першотравневому параді в Москві великі натовпи людей дивилися на Західні танки, броньовані машини та іншу техніку, захоплену в Україні під час повномасштабного вторгнення.
Люди розглядають американську броньовану машину M2A2 Bradley, захоплену росіянами в Україні й виставлену на Поклонній горі. Москва, 1 травня 2024 р.
Метою параду, який пройшов у Парку Побєди, названому так на честь перемоги над німецькими фашистами у Другій світовій війні, було провести надумані паралелі між нею і так званою “спеціальною військовою операцією” в Україні, а також продемонструвати пересічному росіянину “приголомшливі успіхи” цієї операції.
Відвідувачі виставки дивляться на шведський БТР CV 940, захоплений росіянами в Україні й виставлений на Поклонній горі. Москва, 1 травня 2024 р.
Під час параду гіди намагалися донести цю ідею кореспонденту агенції Франс-Пресс (AFP).
Один із гідів – Андрей Любчиков – сказав: “Як і під час Другої світової, наші бійці воюють проти Заходу з його технологіями. І вони перемагають”.
Першотравневий мітинг російських прихильників Комуністичної партії в центрі Москви. 1 травня 2024 р. (Фото: ТАТЬЯНА МАКЄЄВА / AFP)
Серед 32 одиниць виставленої на показ техніки були німецькі танки Leopard різних модифікацій, пошкоджений американський танк Abrams, французька бойова броньована машина AMX-10, гаубиці, американські Humvee та БМП Bradley, британський БТР HUSKY і одна військова вантажівка турецького виробництва.
Все це називалося “Трофеї російської армії” і скрізь були прапори з написом “Перемога!”.
NATO trophies are positioned in Moscow for viewing pic.twitter.com/GLhq9b0FE3— SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) April 25, 2024
Членкиня Конгресу США принизливо висміяла допомогу Україні пародією на гасло Трампа
Марджорі Тейлор Ґрін (республіканка від штату Джорджія в Палаті представників) – вірна слуга колишнього президента Дональда Трампа й затята противниця допомоги Україні – знову влаштувала провокацію: у середу на ній був капелюх із написом “Зробімо Україну великою знову” – пародія на одне з політичних гасел Трампа “Make America Great Again” (MAGA – Зробімо Америку великою знову).
В Америці Тейлор Ґрін називають “MAGA-республіканкою”. Такі, як вона, зазвичай носять червоно-білі капелюхи з написом “Make America Great Again”. Ця фраза вперше з’явилася ще в 1980-х під час передвиборчої кампанії Рональда Рейґана, але Трамп зробив її “своєю”, хоча його зовнішня політика діаметрально протилежна тій, яку провадив Рейґан – президент, який переміг у Холодній війні.
Ім’я цієї республіканки з Джорджії вперше прозвучало минулого року, коли вона та її однодумці в Палаті представників посунули Майка МакКарті з посади спікера, а тепер вона очолює рух за усунення його наступника – Майка Джонсона. Вона заявила, що зробить подання на його відставку одразу після того, як він, всупереч позиції подібних їй правих радикалів, поставив на голосування закон про фінансування допомоги Україні.
На пресконференції у Вашингтоні в середу Тейлор Ґрін вкотре заявила, що бажає усунення Джонсона, і показала синьо-жовтого капелюха з літерами “MUGА” (Зробімо Україну великою знову), нагадуючи своїм однодумцям-ізоляціоністам, що саме завдяки Джонсону президент Джо Байден домігся виділення Україні допомоги.
ГУР: Росія має близько 40 гіперзвукових ракет Циркон і виробляє 10 на місяць
У середу Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) повідомило, що Росія має в своєму розпорядженні близько 40 гіперзвукових ракет 3M22 “Циркон” і може виробляти до десяти таких ракет на місяць.
За даними ГУР, Москва також має близько 400 крилатих ракет 3M55/3M55M “Онікс”/“Онікс М” (виробляє до 10 на місяць), 270 крилатих ракет 3M-14 “Калібр” (виробляє 30-40 на місяць) і 45 керованих ракет класу “повітря-земля” Х-69 (виробляє лише кілька на місяць).
ЗСУ відвойовують деякі позиції на сході
Поки Росія радіє своїм успіхам на Донеччині, тривають бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Там поки що не зафіксовано значне просування жодної зі сторін, але українським силам вдалося відвоювати принаймні частину території західніше Кремінної на Луганщині.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що цього тижня українськи сили відбили втрачені позиції під Кремінною, а саме просунулися вздовж лісосмуги східніше Ямполівки.
Location: ~49.0525843,37.9917321@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/q9EBHSvqwB— imi (m) (@moklasen) April 30, 2024
ISW написав, що бої тривають біля Тернів і Торського в районі Серебрянського лісництва західніше Кремінної, а також біля Білогорівки південніше Кремінної.
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