У ніч проти 1 травня в китайській провінції Гуандун стався обвал частини швидкісної магістралі, внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей, ще 30 госпіталізовані.

Про це пише Xinhua.

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У Китаї сталася аварія на швидкісній магістралі

Станом на ранок 2 травня кількість загиблих внаслідок обвалу зросла до 36 людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 30 людей. Їхній стан стабільний і їхньому життю ніщо не загрожує.

Як повідомляв CCTV, у день інциденту під завалами виявили 18 автомобілів.

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Фото: Weibo/风清歌

Серед транспортних засобів, які опинилися в зоні події, не було автобусів, вантажівок з небезпечним вантажем та інших великогабаритних машин.

Ділянка траси, що обвалилися, має довжину близько 17,9 метра і займає площу близько 184,3 кв. м. Наразі на місці події працюють екстрені служби.