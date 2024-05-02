Підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) знайшли докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої ними Запорізької атомної електростанції.
Відео з російського fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.
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Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
Російська армія обладнала пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. З літа 2023 року територію атомної електростанції росіяни використовують для тренувань пілотів fpv-дронів.
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру
Зокрема, цим займається так звана школа “Арханґєл”, яка фінансується головним розвідуправлінням генштабу ЗС РФ (ГРУ).
"Перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - зазначили у ГУР.
Окупована Запорізька АЕС
Минулого місяця російська окупаційна адміністрація Запорізької АЕС повідомила присутнім на станції експертам МАГАТЕ про нову спробу атаки безпілотника на навчальний центр ЗАЕС.
Однак жодних подробиць вони не повідомили і не дали експертам оцінити інцидент.
Нещодавні атаки на Запорізькій атомній електростанції "знаменують початок нового та дуже небезпечного фронту війни", заявив після надзвичайної ситуації гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.
Він заявив у Відні, що атаки "ознаменували серйозну ескалацію ядерної небезпеки та загрози безпеці в Україні".
Запорізька АЕС (ЗАЕС), яку Росія окупувала з березня 2022 року, з неділі зазнала серії атак безпілотників, причому Москва та Київ звинувачують один одного.
Це були перші атаки з листопада 2022 року на станцію – колись найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка зараз не працює.
«Не повинно бути будь-яких атак з боку станції або проти неї, зокрема проти реакторів, сховищ відпрацьованого палива, іншої критичної інфраструктури або персоналу», — сказав Гроссі.
Крім того, президент України Володимир Зеленський оприлюднив факт знищення Росією майже всієї теплогенерації в Україні.
«Під терористичними атаками знаходяться дамби та обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура», — сказав він.
Зеленський попередив про постійний радіаційний шантаж із боку Росії, зокрема про загрозу ЗАЕС.
«Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших АЕС і розподільних мереж також знаходиться під загрозою російського терору», – додав президент.
Він повідомив про нагальну потребу в системах протиповітряної оборони, таких як Patriot, IRIS-T, SAMP-T і NASAMS, від європейських партнерів, «щоб перешкодити Путіну покладатися на терористичні методи».
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