"За два роки українська мова пройшла неймовірний шлях: від сотень до тисяч разів у різних сферах української мови стало більше. Це помітно і за кордоном у тому числі. Це – питання національної свідомості та ідентичності, і можна наголосити і на мовній стабільності, яка присутня без винятку в усіх регіонах України, яка контролюються українською владою", - повідомляє Укрінформ, посилаючися на слова Уповноваженого із захисту державної мови - Тараса Кременя.

"Ми отримали 3692 звернення, вони стосувалися різних сфер. Четверта частина - це звернення щодо інтернет-представництв, також реклами, вивісок, освіти, охорони здоровʼя, органів влади, інформації про товари та послуги", - заявив мовний омбудсмен.

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Порушення мовного законодавства

До Офісу уповноваженого надійшло 237 звернень щодо порушень мовного законодавства органами влади та місцевого самоврядування.

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"Це, окрім місцевих депутатів, міські голови, заступники міських голів, чиновники. Порушують закон про мову частіше в Одеській області, на Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Київщині та Запоріжжі", - наголосив Кремінь.

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У сфері культури кількість звернень зросла більш ніж удвічі - з 43 у 2022 році до 103 у 2023-му.

"Нами проаналізовано 97 вебсайтів - як державних, так і комунальних. 96 із них мають вебконтент українською мовою. В кількох театрах (1 у Харкові, 2 в Одесі ) деякі вистави йдуть російською мовою", - повідомив Кремінь.