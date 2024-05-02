З початку 2024 року фахівці з розмінування ДСНС України знешкодили понад 23 тисячі вибухонебезпечних предметів. Обсяги роботи та ризики — величезні, адже майже третина території України потребує обстеження. Про це ДСНС України повідомила на своїй сторінці у Фейсбук .

Найбільш небезпечні регіони

Найбільш заміновані деокуповані регіони, де першочергово розмінують населені пункти та сільгоспугіддя. За два роки війни загинули 289 цивільних, у тому числі 15 дітей, а також 21 піротехнік ДСНС.

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Штучний інтелект допомагає у розмінуванні

Міністерство економіки України та компанія Palantir 3 березня підписали в Лондоні угоду про партнерство в автоматизації процесів розмінування та використання штучного інтелекту.

"Незалежно від того, чи допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії Путіна, чи підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми", - повідомив виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі.

Допомога від ПРООН для української ДСНС

Українські фахівці отримали партію обладнання від UNDP (ПРООН) за фінансування Європейського Союзу та урядів Данії, Швеції та Японії для проведення 202 піротехнічних розрахунків.

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Туди увійшли такі елементи: