Такі цифри є рекордними для одного дня від початку року, пише ВВС. Видання наводить попередні дані британського міністерства внутрішніх справ, які свідчать, що загальна кількість мігрантів, які прибули на невеликих човнах цього року, становить 8278 осіб.

Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року (6192 особи) і на 19% більше, ніж загалом на цьому етапі у 2022 році (6945 мігрантів).

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Повідомляється також, що в середу були виявлені 14 човнів, тобто, на одному човні в середньому була 51 людина.

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Загалом за весь 2023 рік на узбережжя Кента з Франції на невеликих човнах прибуло 29 437 мігрантів, що приблизно на третину менше, ніж у попередньому році.

Минулого тижня загинули п’ятеро мігрантів

П'ятеро людей, серед них і семирічна дівчинка, загинули минулого тижня від тісняви на борту човна, що перепливав Ла-Манш.

Британія намагається зупинити хвилю мігрантів

Перший шукач притулку, якому не пощастило, повернувся до Руанди минулого тижня за програмою добровільного виселення, яка, за словами уряду, утримає майбутніх мігрантів від перетину Ла-Маншу.

Рік тому обіцянка прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака «зупинити човни», стала однієї з головних у його програмі дій.