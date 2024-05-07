Судді Господарського суду Києва та Північного апеляційного господарського суду протягом останніх кількох тижнів фактично заморозили шанси НЕК “Укренерго” повернути собі 1,13 млрд грн. Це частина коштів, які на початку повномасштабного вторгнення отримала від перепродажу електроенергії наближена до Ігоря Коломойського компанія “Юнайтед Енерджі”, не розрахувавшись при цьому з державою. Борг фірми мав покрити банк-гарант – “Альянс”. Проте і він відмовився виконувати зобовʼязання. Сума, еквівалентна вартості 14 тис. “мавіків”, 57 тис. FPV-дронів або 7 тис. 155-мм снарядів для Сил оборони, фактично зависла “в повітрі”. При цьому НАБУ, яке й розслідувало справу, як сторону до судового розгляду не долучають.

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Схема з гарантією

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Повномасштабна війна, що триває вже третій рік, не зупиняє масштабних корупційних схем в Україні. На початку січня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття і завершення розслідування карколомної оборудки за участі державної компанії “Укренерго”, фірми-трейдера “Юнайтед Енерджі” та комерційного банку “Альянс”, яка завдала збитків державі на понад мільярд грн. на початку повномасштабного вторгнення. Попри те, що всі фігуранти відомі, а їхня участь у схемі очевидна – низка юридичних процесів, які відбуваються довкола цієї кримінальної справи, змушують припустити, що корупціонери збираються вийти сухими з води.

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Згідно з матеріалами справи, хронологічно ця історія починається восени 2021 року. Тоді невеликий банк “Альянс” видає гарантію компанії “Юнайтед Енерджі”. Цю фірму повʼязують із Ігорем Коломойським. За документами, банк гарантує розрахунки за закуплену електроенергію у ДП “Укренерго”.

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Тим не менше, наявність такого документу (який підтверджував, що банк “підстрахує” цього клієнта) дозволила фірмі вести переговори і отримувати електроенергію фактично в борг. На проблемність “Юнайтед Енерджі” закрив очі й керівник департаменту “Укренерго”, який повинен був припинити такий відпуск енергії, зважаючи на борги, проте не зробив цього. В результаті фірма Коломойського перепродала отриману від “Укренерго” електроенергію, вивівши “живі” гроші на споріднену компанію. З урахуванням штрафних санкцій, загальний борг цього контрагента становив 1,7 млрд. грн., з яких 600 млн. “Укренерго” уже вдалося стягнути.

У справі НАБУ все просто і зрозуміло: співробітник “Укренерго”, голова правління банку і партнер Коломойського, відповідальний за компанію “Юнайтед Енерджі” Кіперман оголошені в розшук, детективи фактично вказали, що всі троє діяли в спільному задумі.

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Однак кримінальна справа з таким сюжетом – це ще не судове рішення. Вищий антикорупційний суд повинен буде розглянути цю історію і винести справедливий вирок фігурантам.

“Укренерго” своєчасно направляло низку вимог банку на виконання гарантійних зобовʼязань за боргами “Юнайтед Енерджі”. Фінустанова виконала їх лише частково. У порядку господарського спору держкомпанія зараз намагається стягнути з банка-гаранта належні державі кошти на суму 1,13 млрд. грн., які підприємство фактично взяло в борг і не повернуло. Але банк відмовляється відповідати за цими боргами.

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Не учасник схеми, а потерпілий?

На сайті “Альянсу” зʼявилося розлоге інтервʼю бенефіціарного власника Олександра Сосіса, де він стверджує, що гарантія мала би виконуватися лише у випадку, якби всі сторони дотримувалися правил гри на ринку електроенергії. А оскільки “Укренерго” – всупереч внутрішнім правилам – продовжувало відпускати енергію “Юнайтед Енерджі”, то фінустанова в цій історії взагалі “потерпілий”, який став жертвою обставин. До оголошення в розшук голова правління банку Юлія Фролова в коментарі mind.ua говорила про те, що вимоги НЕК були неналежним чином оформлені. Мовляв, тому вони не підлягають задоволенню. В “Укренерго” це заперечували, адже частину вимог – оформлених в однаковий спосіб – банк все ж задовольнив. На підтримку такої точки зору банк навіть – ймовірно – ангажував кількох “лідерів думок”, які в унісон власнику висловили свої думки з приводу вузькопрофільної теми.

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«Презумпція правоти бенефіціара («Укренерго») полягає в тому, що за умови сумлінної поведінки бенефіціара сам факт пред'явлення вимоги до банка-гаранта свідчить про невиконання боржником (ТОВ «Юнайтед Енерджі») основного зобов'язання та про виникнення у банку зобов'язання сплатити суму гарантії», – коментував mind.ua адвокат Arzinger Євген Дядюк.

В “Укренерго” кажуть, що готові співпрацювати з НАБУ щодо зʼясування того, що насправді сталось. Основна лінія захисту полягає в тому, що відповідальний працівник працював в умовах евакуації, відтак це частково сповільнювало виробничі процеси. Тож – ймовірно – злого умислу у відпуску “безкоштовної” енергії для “Юнайтед Енерджі” у нього не було. Єдиний суб'єкт, який фактично не заперечує своєї провини участі в схемі, – це компанія Коломойського.

У двох паралельних судових процесах “Альянс” відстоює своє право не платити за боргом компанії Коломойського. У грудні 2022 року Господарський суд Києва рішенням у справі №910/3268/22 зобовʼязав установу виконати гарантійні зобовʼязання на 1,13 млрд грн., банк це рішення оскаржив. Судові засідання в Північному апеляційному суді з порушенням усіх процесуальних строків тривають понад рік. За даними ЗМІ, судді хворіли, йшли на лікарняні, у відпустки, брали самовідвід, посилаючись на увагу до справи з боку медіа, переносили розгляд, не спромігшись ухвалити рішення по суті.

Зрештою, 25 квітня 2024 року судді апеляційного суду Геннадій Коробенко, Кароліна Тарасенко та Алла Тищенко винесли ухвалу про зупинення провадження. Причина – інше рішення, яке виніс за тиждень до цього Госпсуд Києва, де “Альянс” уже вирішив оскаржувати законність самої банківської гарантії. У справі №910/1479/23 суддя Ростислав Сташків визнав гарантію такою, що не підлягає виконанню. Тож тепер “Укренерго” потрібно буде оскаржувати і це рішення. І доки всі стадії не буде пройдено – повертатися до зупиненого провадження у основній справі не будуть. Цікаво, що при цьому суддя Сташків фактично досліджував обставини справи, які вже були досліджені його колегами у грудні 2022 року, і на підставі яких гарантію було визнано прийнятною. Але залучити НАБУ на боці “Укренерго” як потерпілого в цій справі – не схотів.

Ще одна деталь, на яку звернули увагу ЗМІ, – це сума судового збору, який був визначений для “Альянсу”. Оскільки суддя Сташків вирішив, що предметом позову є немайнові відносини між фінустановою і “Укренерго”, судовий збір склав лише 5 368 грн. Насправді, враховуючи визнану судом суму зобов’язань, при подачі позову банк мав сплатити судовий збір у розмірі щонайменше 1 млн грн. Така позиція суду щодо визначення даної категорії спору нематеріальним взагалі суперечить усталеній судовій практиці.

Всі ці дії з боку банку і суду фактично заводять історію на нове коло, виграючи фігурантам час для того, аби відтягувати виплату за гарантією банку "Альянс".

На межі виведення з ринку

На запит видання НВ.Бізнес у Нацбанку відповіли, що слідкують за ситуацією довкола банку “Альянс” і будуть вживати заходів за необхідності. Для фінансової установи неспроможність виконати гарантійні зобовʼязання може поставити питання про виведення з ринку. Адже власний капітал банку становить заледве менше 1 млрд грн, тож платіж за гарантією на суму 1,13 млрд грн. може суттєво похитнути його фінансову стабільність. Паралельно з процесами щодо банку, “Укренерго” намагається стягнути кошти не лише з фінустанови, а й безпосередньо з “Юнайтед Енерджі”. Найближче засідання у цьому спорі призначено на 8 травня.

Журналісти вже звертали увагу на те, що для банку третього ешелону досить нетипово брати на себе зобов'язання, що обчислюються мільярдами гривень і перевищують його фінансові можливості. Більше того, навіть побіжний погляд на балансові показники демонструє, що “Альянс” просто не мав права видавати такого розміру гарантії. Станом на 1 вересня 2021 року фінустанова мала регулятивний капітал в обсязі 610 млн грн. Це означає, що гарантія за договором з «Юнайтед Енерджі» не могла перевищувати 152 млн грн. (25% регулятивного капіталу). Але, зважаючи на домовленості між компанією та банком, сума гарантії сягнула майже 1,9 млрд грн. Це у 12,5 раза більше, ніж допустимий ліміт. Це мало би привернути увагу в першу чергу регулятора (НБУ). Проте відповідно до результатів інспекційної перевірки банку "Альянс" у грудні 2023-го року стало відомо, що банк свідомо передає до НБУ недостовірну фінансову звітність. І знову постає питання: де позиція НБУ?

Тим не менше, “Альянс” має і багато інших виданих гарантій (станом на вересень 2023 року – на суму понад 7 млрд грн.), а також низку судових справ про відмову в задоволенні гарантійних вимог кредиторів, в тому числі від Міноборони, Національної служби здоровʼя та Оператора газотранспортної системи, Нафтогаз Трейдингу, Адміністрації морських портів. Крім того, банк фігурує в матеріалах кримінального провадження № 42017000000000445 від 17 лютого 2017 року, в яких вказано, що через банк у 2017−2018 роках керівництво облгазів Дмитра Фірташа могло незаконно виводити кошти, що призвело до значного збільшення боргу перед Нафтогазом.

Таким чином, очевидно, що визнавати за всіма справами гарантії недійсними – не кращий спосіб для позиціонування фінустанови на ринку. Хіба що в цьому й полягає бізнес-модель. Але тоді Нацбанку – а також і НАБУ – варто до неї більш ретельно придивитися, аби мінімізувати ризики, які несуть вкладники, а також бізнес, який ще працює з фінустановою.