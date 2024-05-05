Оновлено 19:00
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 15.
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Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Попередньо, росіяни вдарили трьома уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами.
Наслідки удару по Харкову
Під вогнем опинилися житлові квартали Шевченківського району.
Зафіксовано три влучання.
За даними прокуратури, пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.
Також зачепило недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі та автомобілі.
Росіяни вдарили по центру Харкова вдень.
«Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Армія РФ обстріляла Куп’янський район, є поранені
У Куп'янському районі під ворожим вогнем опинилося село Моначинівка Кіндрашівської громади.
Росіяни обстрілюють Харків та область
Внаслідок атаки там загорівся приватний будинок.
Постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може бути жінка.
Ще один чоловік постраждав внаслідок обстрілу Ківшарівки.
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