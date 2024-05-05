Оновлено 19:00 

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 15. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Попередньо, росіяни вдарили трьома уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами.

Наслідки удару по Харкову

Під вогнем опинилися житлові квартали Шевченківського району. 

Зафіксовано три влучання. 

За даними прокуратури, пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.

Також зачепило недіючий спортивний комплекс, офісні будівлі та автомобілі.

Advertisement
Featured
«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Росіяни вдарили по центру Харкова вдень. 

«Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Армія РФ обстріляла Куп’янський район, є поранені

У Куп'янському районі під ворожим вогнем опинилося село Моначинівка Кіндрашівської громади. 

Росіяни обстрілюють Харків та область
Більше по темі

Росіяни обстрілюють Харків та область

Внаслідок російських атак у Харкові постраждали діти. У Вовчанську загинула літня жінка.

Внаслідок атаки там загорівся приватний будинок. 

Постраждав 34-річний цивільний чоловік. Під завалами може бути жінка. 

Ще один чоловік постраждав внаслідок обстрілу Ківшарівки. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом ВАЖЛИВО Харків
Росіяни обстріляли місце відпочинку під Харковом
Київ Пост
17г тому
Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW Харків
Росіяни хочуть захопити Часів Яр і Вовчанськ, - ISW
Київ Пост
20г тому
Росіяни обстрілюють Харків та область Харків
Росіяни обстрілюють Харків та область
Київ Пост
1д тому
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей Харків
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній На відбудову собору в Одесі терміново потрібні гроші
Далі » Альянс на мільярд