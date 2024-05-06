Уночі російські військові вдарили ракетами і дронами по території Сумщини. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт "Укренерго". Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго" у Фейсбук.

"Не припиняє ворог атак і на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", – зазначає компанія. 

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Фото: Фейсбук НЕК "Укренерго"

Фото: Фейсбук НЕК "Укренерго"

Удари росіян по об'єктах енергетики

У квітні росіяни за одну ніч завдали ударів по чотирьох теплоелектростанціях ДТЕК. 

Війська РФ атакували об’єкти енергетики в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

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Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

«За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств», - повідомили тоді ДТЕК. 

РФ продовжує обстрілювати Харків

На Великдень росіяни вдарили КАБами по центру Харкова.

Під ударом ворога опинилися житлові квартали Шевченківського району. За попередніми даними, ворог вдарилв трьома уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами.

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За даними прокуратури, пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків, а кількість постраждалих зросла до 16.

 

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