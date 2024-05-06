Уночі російські військові вдарили ракетами і дронами по території Сумщини. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт "Укренерго". Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго" у Фейсбук.

"Не припиняє ворог атак і на енергооб’єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи проводяться залежно від безпекової ситуації", – зазначає компанія.

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