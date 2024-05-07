В інтерв’ю німецькомовному бізнесовому новинному виданню Handelsblatt 3 травня Паппергер підтвердив попередні повідомлення про те, що потужності Rheinmetall дозволять виготовити щонайменше 700 000 155-мм артилерійських снарядів у 2024 році, і що «майже всі вони підуть в Україну».

Ця кількість становить більш ніж третину річної потреби України в артснарядах із розрахунку середніх норм споживання, якщо Збройні сили України (ЗСУ) перейдуть у масштабний наступ. Наразі кількість снарядів, які щодня використовують на передовій росіяни, уп’ятеро перевищує кількість снарядів, які за день вистрілюють ЗСУ.

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Відколи Росія вдерлась в Україну в лютому 2022 року, розв'язавши найбільшу з 1945 року війну в Європі, західні уряди, які підтримують Україну, не спромоглися профінансувати виробництво достатньої кількості необхідної Києву зброї.

Rheinmetall у співпраці з норвезькими та американськими виробниками артилерії з початку 2020-х років випробовує снаряди збільшеної дальності, в яких використовується технологія прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ППРД).

У 2023 році американо-італійська корпорація Leonardo передала Україні невелику кількість прямоточних снарядів Vulcano з дальністю дії 50-75 кілометрів – це приблизно вдвічі більше за дальність дії снарядів, якими стріляє більшість сучасних російських гармат.

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155-мм артилерійський снаряд збільшеної дальності, розроблений норвезькою збройовою компанією Nammo, у якому використовується прямоточний повітрян-реактивний двигун, який теоретично втричі збільшує радіус дії снаряда. Зображення: Quora

Користувачі сучасних артсистем охоче купуватимуть далекобійні снаряди, здатні вражати цілі за межами дальності дії снарядів ворога, оскільки це позбавляло би противника можливості вдарити у відповідь, принаймні, значно знижувало би його спроможність зробити це.

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Папперґер сказав, що протягом 2024 року Rheinmetall зможе поставити 155-мм артилерійські снаряди підвищеної дальності з прямоточним реактивним двигуном, здатні бити на відстань у 100-кілометрів, для випробувань, не вказуючи кінцевого користувача.

Хоча на початку війни Німеччина довгий час вагалася, перш ніж погодитися на постачання Україні високотехнологічної сучасної зброї, на кінець 2023 року Берлін і, зокрема, канцлер Олаф Шольц суттєво змінили свої підходи до військової допомоги Києву.

Уряд Німеччини, серед іншого, надав Україні ефективні, випробувані в польових умовах передові артилерійські снаряди. Зокрема, високоточні снаряди дальнього радіусу дії SMArt 155-міліметрового калібру, які випускають два суббоєприпаси, добре придатні для ураження тонкої броні даху танка.

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Німеччина наразі є найбільшим постачальником в Україну систем протиповітряної оборони, зокрема американських ракетних комплексів Patriot та IRIS-T, а також зенітного комплексу Gepard із дуже влучною автоматичною гарматою.

Німецька оборонна промисловість є також основним постачальником для ЗСУ артилерійських боєприпасів усіх типів, а також бронетехніки, зокрема спеціалізованих бойових машин.

За даними Бундесверу, з початку війни Німеччина надала або ж зобов’язалася надати Україні різноманітної військової допомоги на 30,1 мільярда доларів (28 мільярдів євро).

Оборонна промисловість Німеччини цілком здатна збільшити обсяги виробництва сучасної зброї до необхідного Україні та її союзникам рівня, запевнив Папперґер, але якщо уряд Німеччини не візьме на себе зобов’язання фінансувати закупівлю цієї збільшеної кількості озброєнь до кінця десятиліття (на додаток до продовження раніше запланованих широкомасштабних закупівель), екстрене фінансування, яке Берлін виділив на підтримку України, закінчиться до кінця 2026 року.

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«Якщо ці додаткові 30 мільярдів євро (32,4 мільярди доларів) не будуть інвестовані, наша справа [зобов’язання щодо переозброєння та стримування Росії] зазнає невдачі, а успіхи будить лише тимчасовими, – наголосив Папперґер. – Мені немає сенсу будувати завод за мільярд євро, на якому я можу виробляти 10 000 танків [на рік], з яких будуть затребуваними лише 70. В такому разі я покінчу з усім цим вже на другому тижні року».

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Представники німецької оборонної компанії Hensoldt, виробника зброї, що спеціалізується на системах протиповітряної оборони та військовій електроніці, оголосили у п’ятницю, майже одночасно із заявою Папперґера, що компанія отримала замовлення на постачання в Україну шести вдосконалених радарів повітряного спостереження TRML-4D.

Ця радарна система є ключовим елементом німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка складається з пускових установок, транспортних засобів керування та радарів стеження, розміщених навколо установки із запуску добре перевірених німецькими ВПС ракет класу «повітря-повітря», що також мають назву IRIS-T.

Українські високопосадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, високо оцінюють здатність IRIS-T збивати російські літаки, ракети й безпілотники.

Нестача у ЗСУ ракет IRIS-T гостро відчувається з осені 2023 року, коли після серії інтенсивних російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України західні союзники не встигали поповнювати запаси цих ракет взамін вже використаних.

На малюнку зображено німецький радар TRML-4D, який виконує подвійну функцію у системі протиповітряної оборони: спочатку виявлення та супроводу літака противника, а потім наведення зенітної ракети IRIS-T на ціль. Зображення Hensoldt.

Компанія Hensoldt заявила, що поставила в Україну вісім своїх радарів у 2023 році і, враховуючи останню партію з іще восьми одиниць, загалом поставить 27 радарів TRML-4D до кінця 2024 року. Україна поки що не втратила жодного такого радару, йдеться в заяві німецької компанії.

Генеральний директор Hensoldt Олівер Дюрре заявив: «Наші радари терміново потрібні українській ППО, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки важливою є швидка доступність радарів для захисту цивільного населення».

29 квітня уряд Німеччини оголосив, що надсилає Україні другу з обіцяних двох передових автоматичних гарматних систем Skynex, які мають посилити захист українських міст від безпілотників.

Ці системи, розроблені й виготовлені компанією Rheinmetall, оснащені парою гармат, поєднаних із передовими радарами та системою обробки даних, здатних ідентифікувати та знищити швидколітаючі об’єкти, такі як штурмовики чи крилаті ракети.

Серед доступних наразі Збройним силам України видів зброї Skynex є, мабуть, найкращим засобом боротьби з іранськими безпілотниками Shahed, які Росія десятками посилає для ударів по українській цивільній інфраструктурі. Однак система Skynex має радіус дії всього лише 5 кілометрів, що дозволяє прикрити нею територію площею приблизно 75 квадратних кілометрів, у той час як українська ППО має захищати десятки тисяч квадратних кілометрів території країни.