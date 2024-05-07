У Бразилії внаслідок потужних повеней загинуло щонайменше 85 людей. Понад 130 вважаються зниклими безвісти у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

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Губернатор Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте наголосив, що кількість загиблих ще може значно зрости, оскільки рятувальники тільки отримують доступ до затоплених регіонів.

Потужні повені у Бразилії - що відомо

Повінь зачепила понад дві третини з майже 500 міст штату, а близько 150 000 людей стали вимушеними переселенцями.

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Повені зруйнували дороги й мости в кількох містах, спричинивши зсуви ґрунту і залишивши по собі багато руйнувань.

Були повністю або частково закриті птахофабрики, свиноферми, нафтовий регулятор ANP тимчасово знизив дозволи на змішування біопалива з бензином і дизельним пальним у штаті, оскільки це вплинуло на місцеве постачання етанолу і біодизеля.

Міжнародний аеропорт Сальґадо Філью в столиці штату Порту-Алегрі, один із найзавантаженіших у Бразилії, призупинив свою роботу на невизначений термін, повідомив оператор Fraport.

Залізничний оператор Rumo повідомив, що рух поїздів у штаті було частково перервано через екстремальні погодні умови, а збитки, завдані активам, "все ще належним чином оцінюються".

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Влада Бразилії просить запровадити надзвичайний стан

Президент Лула звернувся до Конгресу з проханням оголосити в штаті надзвичайну ситуацію, що дозволить збільшити державні витрати без необхідності дотримуватися ліміту, передбаченого фінансовими правилами.

Міністерка планування Симона Тебет заявила, що влада ще не має оцінки того, що буде необхідно штату, а масштаби збитків будуть видні лише тоді, коли спаде вода.

За прогнозами місцевого синоптика, очікується, що цього тижня зливи вщухнуть, але можуть знову посилитися з 10 по 15 травня.