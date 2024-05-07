У Саксаганському терцентрі комплектування та соціальної підтримки в Кривому Розі помер військовозобов'язаний.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про раптову смерть у ТЦК Кривого Рогу 44-річного чоловіка, який після проходження військово-ликарської комісії готувався до відправки до навчального центру.

У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік

"Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу", - йдеться у повідомленні.

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У ТЦК зазначили, що була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога. Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу.

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"За фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень", - наголосили в ТЦК.