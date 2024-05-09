Незважаючи на значний державний дефіцит, Україна сплачує 30 млрд грн ($760 млн) на компенсацію відсоткової ставки за кредитною програмою «5-7-9%». Після вторгнення Росії в Україну ця програма стала головним інструментом для бізнесу для отримання фінансування всередині країни.

Минулого тижня банки видали майже 800 кредитів за цією програмою – загальна сума становить 3,7 млрд. грн. ($9,3 млн.). Українські державні банки є ключовими гравцями. Згідно зі статистикою Міністерства фінансів, вони видали підприємцям понад 500 кредитів на суму 1,5 млрд. грн. (38 млн. дол. США).

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Тенденції залишаються незмінними протягом останніх двох років. З початку воєнного стану бізнес отримав кредитів на суму понад 200 млрд грн ($5 млн), з яких 108 млрд грн (майже $3 млн) - у державних банках.

Причина такої популярності – державні банки схильні до більших ризиків. Державним банкам зручніше кредитувати підприємців поблизу лінії фронту та в областях, які постійно обстрілюють, як-от Херсон чи Миколаїв. Тамтешні малі та середні підприємства спраглі до фінансування, але дочірні структури західних банків в Україні не ризикують його надавати.

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Найпопулярніші цілі кредитів – поповнення оборотного капіталу та відновлення об'єктів після російських атак (антивоєнні цілі). Кредити також беруть на сільське господарство, інвестиції та для зон бойових дій з високим ступенем ризику.

За місяць після російського вторгнення програма «5-7-9» стали рятівником для українських підприємств роздрібної торгівлі. Фінансування за підтримки держави допомогло їм зберегти запаси продуктів у супермаркетах і уникнути можливої продовольчої кризи. Серед позичальників були найбільші мережі супермаркетів: «Новус», «Таврія-Б» (Одеса), «Варус», «Рукавичка» (Західна Україна).

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Свою назву програма отримала завдяки відсотковим ставкам, нижчим за ринкові: 0, 5, 7 та 9 %. Започаткована як ініціатива президента Володимира Зеленського щодо доступного фінансування для малого та середнього бізнесу в 2020 році, вона контрастувала з ринковими ставками за кредитами у 10-20 відсотків. Це також врятувало малі підприємства під час COVID, допомігши їм отримати доступні кредити для покриття збитків від пандемії.