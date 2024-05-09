Презентація кінопроєкту відбулася 8 травня в Національному центрі "Український дім". У заході взяли участь усі актори, а також знімальна група. На спеціальній пресконференції творці фільму та актори відповіли на запитання журналістів.

Про що фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" – це драматична історія українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо радянської системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Автори запевняють, що історія заснована на реальних подіях.

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Головні ролі у фільмі зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В'ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), а також Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина) та Геннадій Попенко (Михайло Семенко).

"Над цим проєктом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було не даремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження із небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово", - розповідає режисер стрічки Тарас Томенко.

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Як пояснює автор, після виходу картини з’явилася велика кількість культурних ініціатив, започатковувались сайти, ставилися вистави, робились опери, літературні читання, записувались рок альбоми, перевидавалися книжки, відкривались мистецькі резиденції в самому будинку "Слово".

Томенко запевняє, що це "найважча артилерія", що не залишить ворогу шансів.

"Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаймо ціну українського Слова", - наголосив режисер.

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Любов Якимчук, співавторка сценарію фільму, пояснила, що цей художній фільм виходить надзвичайно вчасно завдяки великому запиту суспільства на культурний продукт із такої теми. За словами Якимчук, ситуація зараз відмінна від тієї, що була в 2017 році, коли вийшов перший документальний фільм про будинок "Слово", коли про період Розстріляного Відродження знали" лише інтелектуали та школярі".

Як зазначається в пресрелізі, художню драму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" знімала у 2021 році компанія Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» та родини Петровських.

Трейлер фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман"