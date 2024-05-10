Любко Дереш — автор відомих романів "Культ", "Поклоніння ящірці", "Архе" та "Там, де вітер". Він почав писати ще у 16, пережив злам, творчу кризу та знов віднайшов себе. Тож що відомо про цього талановитого автора, який видав вже 12 книжок?

У свої 18 вже написав популярний роман "Культ"

Любомир Дереш народився в містечку Пустомити на Львівщині, закінчив Львівський фізико-математичний ліцей та економічний факультет Львівського університету (спеціальність «Облік і аудит»). Мав добру сім'ю — маму-медикиню та дуже начитаного тата, який збирав марки, тримав колекцію різноманітних енциклопедій, книг про мистецтво, еволюцію життя, анатомію та інші захоплюючі речі. Але найбільше письменник відгукується про вплив дядька, який відкрив йому безмежність Всесвіту та вперше познайомив із терміном “трансцендентальна медитація”. Саме він заклав цікавість Любка до змінених станів свідомості та психоделічної революції в суспільстві.

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Критики небезпідставно називають Любка Дереша письменником-вундеркіндом і феноменом сучасної української літератури. Адже писати свої перші романи хлопець почав ще у 16 років. Його роман "Культ" викликав шквал емоцій у читачів і зацікавив багатьох критиків. Всього за три роки після виходу його роман був перекладений німецькою, французькою, італійською, польською та іншими європейськими мовами.

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Любко Дереш стовідсотково є одним із найвідоміших сучасних українських авторів. У своїй творчості він неодноразово звертається до думки, що свідомість є невіддільною частиною космосу. Для нього механічна частина світу переходить в органічну (людини), а далі органічна межує з духовним. Тому все – єдине. Єдина реальність, де всесвіт є частиною нас, а ми є частиною всесвіту.

Ранні твори автора, написані для підлітків, передавали його власний досвід життя. Він намагався правдиво зобразити внутрішній світ своїх героїв, тому в його творах часто присутня лайка та сучасний сленг. У деяких уривках сюжет містить містичні елементи та враження підлітків, які перебували під впливом галюциногенних препаратів. Любко Дереш впевнений, що всі ми можемо досягнути трансцендентного стану психіки, тільки одним для цього треба творчість або медитація, іншим психоаналіз та вивчення психології, а деяким і додаткові препарати та стимули.

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Любко Дереш пережив кризу творчості та пошук себе

Творчість Любка – це щось нове та свіже, вона про покоління, незнайоме з епохою СРСР, яке демонструє вільний від вражень радянського минулого погляд на світ. Весь час у своїх романах "Спустошення" та "Голова Якова" Любко шукає інтуїтивні, емоційні відповіді на запитання: чим є людське життя, що таке людина, з чого й для чого вона створена? Він намагається знайти відповіді на глибинні світоглядні питання, весь його шлях – це мандрівка в пошуку одвічних людських цінностей.