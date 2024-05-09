У Львівському апеляційному суді розпочався розгляд справи щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді в Національному університеті "Львівська політехніка", повідомляє Укрінформ.

"Чи не розглядає Ірина Дмитрівна і Львівська політехніка можливості укладення мирової угоди? Що таке мирова угода? Це певні поступки, і ми зобов'язані вам таке запропонувати і обговорити між собою. Які можуть бути поступки і результати — вирішувати вам", - сказала суддя під час засідання.

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Але Ірина Фаріон заявила, що вона стоятиме на своєму.

“Немає миру там, де є війна, його треба виграти”, - сказала вона.

Конкретного висновку суд не дійшов, тому оголосив перерву у судовому розгляді справи до 29 травня.

МОН стало на бік студентів у скандалі з Іриною Фаріон

Нагадаємо, що в листопаді Міністерство освіти та науки висловило підтримку студентам Львівської політехніки й засудило співпрацю з людьми, які не поважають захисників та захисниць України.

Про це повідомляло "Суспільне".

МОН також пояснило, що рішення про призначення та звільнення працівників має ухвалюти безпосередньо навчальний заклад.

Окрім освітньої функції, університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. Викладачі повинні не лише передавати знання, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей, прокоментувало МОН.

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Також Ірина Фаріон під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій звинуватила бійців "Азову"в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона сказала, що "не може назвати" українцями "азовців", які не говорять українською мовою.