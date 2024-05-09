Угод про нерозширення НАТО на схід не було й немає зараз.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на слова австрйського історика Вольфганга Мюллера.

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"У контексті об'єднання Німеччини і протягом наступних двох років окремі західні політики у різних дискусіях з російськими колегами висловлювали свою тогочасну оцінку, що розширення НАТО на схід не буде. Але жодної угоди щодо цього не було укладено", - коментує історик.

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За його словами, всі російські президенти сприймали питання розширення НАТО на схід як двостороннє питання між країнами-кандидатами та НАТО.

Мюллер наголосив, що навіть існування угоди не надавало б нікому права розпочати війну.

"У випадку Австрії нейтралітет став ціною за виведення радянських військ і збереження територіальної цілісності країни... Австрія отримала гарантії безпеки від США, хоча й розпливчасті", - зазначив Мюллер.

Прогнози щодо завершення війни робити зарано

За словами Мюллера, "поки ще занадто рано робити конкретні прогнози" щодо завершення війни між Росією та Україною.

"Але з історичного досвіду відомо, що імперії не мали змогу довго утримувати владу над національними державами, всі вони в якийсь момент розпадалися", - констатував історик.

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НАТО розширилося

7 березня цього року Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Після цього більшість членів Альянсу швидко ратифікували її. Тривалий час вступ Швеції до НАТО блокували Туреччина та Угорщина.

Відповідний протокол про вступ опублікував Державний департамент США. У ньому від імені держсекретаря США повідомляється, що всі умови для набуття Швецією членства у НАТО виконані.