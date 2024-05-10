Ситуація на Харківщині сьогодні імітує російський широкомасштабнbq наступ.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Телеграмі.

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"Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі. Ця операція супроводжується інформаційною роботою воєнкорів РФ, які малюють стрілочки і рапортують про прориви їхніх сил вглиб на кілометри, які наразі вигадані для спроби створити паніку і використати інформаційний вакуум", - прокоментував Коваленко.

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Як він зауважив, місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами.

"Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів упродовж дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", - пояснив керівник ЦПД.