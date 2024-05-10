Ситуація на Харківщині сьогодні імітує російський широкомасштабнbq наступ.
Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Телеграмі.
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"Ситуація контрольована Силами оборони. Наразі схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із задіянням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм. У росіян втрати в техніці та живій силі. Ця операція супроводжується інформаційною роботою воєнкорів РФ, які малюють стрілочки і рапортують про прориви їхніх сил вглиб на кілометри, які наразі вигадані для спроби створити паніку і використати інформаційний вакуум", - прокоментував Коваленко.
Як він зауважив, місцями ситуація ускладнена, але контрольована нашими військами.
"Ворогу важливо створити інформаційний шторм. Як правило, коли тривають активні дії, ситуація на ділянках змінюється чимало разів упродовж дня. Картина динамічна, повною інформацією володіють лише офіційні джерела", - пояснив керівник ЦПД.
Росіяни обстрілюють Харків та область
Новий російський наступ на Харківщину
Нагадаємо, що сьогодні о 5 ранку російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати оборону українських сил у Харківській області. Атаку ворога було успішно відбито.
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
"Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем", - пояснив Зеленський.
У Міністерстві оборони також повідомляли, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку російська армія завдавала ударів керованими авіаційними бомбами. Уночі росіяни посилили вогневий тиск на передній край української оборони за підтримки артилерії.
Росія обстрілює Вовчанськ
У квітні ворожі війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синьогубов у своєму Телеграм.
За його словами, під прицілом РФ були два приватні будинки та житлова 9-поверхівка: удар зруйновав третій підʼїзд будинку й частково пошкодив дах у другому. Двох людей деблокували з квартири. Загинули двоє людей, ще стільки ж постраждало.
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