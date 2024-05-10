У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю.

Про це повідомляє Опендатабот.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За перший квартал цього року українці оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. А відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% — хоча це досі менше, ніж у 2021 році.

"У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

Опендатабот зазначає, що відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази. У період із січня по квітень нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. Для порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.