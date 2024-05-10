У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю.
Про це повідомляє Опендатабот.
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За перший квартал цього року українці оформили понад 185 тисяч договорів щодо відчуження земельної ділянки. Це на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. А відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% — хоча це досі менше, ніж у 2021 році.
"У 2024 році українці частіше продають або передають в іншу власність землю. Зокрема, 185 тисяч договорів про відчуження землі оформили нотаріуси за перший квартал 2024 року. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулоріч: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тисяч таких бланків", - йдеться в повідомленні.
Опендатабот зазначає, що відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора рази. У період із січня по квітень нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. Для порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.
Більше половини українських новобудов перебувають у судових процесах по землі
54% житлових комплексів, що будуються в Україні, мають судові процеси щодо земельних ділянок.
Про це повідомляє Опендатабот.
Як зазначається, деякі забудовники можуть забути подовжити оренду землі, на якій "росте" ЖК, або ж взагалі розпочати будівництво без жодних дозвільних документів.
Серед майже чотирьох сотень новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять.
Засновник Опендатаботу Олесій Іванкін зазначив, що відсутність дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову станепростором для корупції під час експлуатації будівлі.
"Вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо", - наголосив Іванкін.
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