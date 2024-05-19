Російські війська мають на меті захопити два українських міста - Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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В ISW проаналізували наміри агресора

Росіяни хочуть захопити Вовчанськ

Російські війська й надалі намагаються захопити Вовчанськ на Харківщині.

На думку аналітиків ISW, наступ на Вовчанськ - це тактичний хід росіян, який дозволить створити плацдарм для більш масованої атаки на область.

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Місто є найбільшим населеним пунктом, яке розташоване біля кордону. Окупувавши його, росіяни можуть отримати вигідні позиції для підготовки та початку другої фази наступальної операції.

«Російські війська, ймовірно, готуються до другої фази своєї наступальної операції на півночі Харківської області, яку вони можуть розпочати після очікуваного захоплення Вовчанська», - пишуть аналітики.

Більше по темі З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей З Вовчанської громади виїхало майже 2,5 тисячі мешканців. У самому місті залишається близько 100 людей.

Проте експерти наразі не можуть спрогнозувати якими будуть цілі другої фази ймовірного наступу РФ - розширити «буферну зону» вздовж кордону чи просунутися ближче до Харкова, щоб місто опинилось в зоні досяжності російської артилерії.

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Армія РФ намагається взяти Часів Яр

Аналітики пишуть, що росіяни, користуючись наступом на півночі Харківської області, активізували зусилля для захоплення Часового Яру на Донеччині.

Таким чином армія РФ посилює тиск на українське військо.

За даними ISW, росіяни не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після проведення ротного механізованого штурму на східній околиці міста 4 квітня і не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі до 17 травня.

В Генштабі ЗСУ зазначають, що в районі Часового Яру російська армія широко використовує бронетехніку. А президент Володимир Зеленський у своєму зверненні подякував українським воїнам за знищення 20 одиниць бронетехніки.

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«Особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта», - сказав президент України 18 травня.

В ISW зазначають, що захоплення Часового Яру має оперативне значення для росіян. Це могло б забезпечити їм вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку та Дружківку.